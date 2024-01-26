國際法院臨時判決代表什麼？同意南非大多論點　尚未裁決核心議題

聯合國國際法院（International Court of Justice）1月26日作出臨時裁決，包括指示以色列須採取一切措施防止在加沙（Gaza）發生種族滅絕。據外媒26日報道，判決顯示法官同意南非的大部份論點，不過也尚未就一個核心議題作出裁決，即加沙是否發生種族滅絕。



南非1月把案件提交給國際法院，要求採取緊急措施制止以巴戰爭，並指控以色列犯下種種族滅絕行為。

半島電視台指，法官同意了南非的大部份論點，同意他們對本案擁有管轄權、擁有發言權，且南非所指控的一些事情確實是發生在《防止及懲治滅絕種族罪公約》定義範圍內。

臨時裁決要求以色列必須採取一些具體措施，包括更多的人道主義援助，以色列也須在一個月內提交報告，也須再次出庭，處理法院提出的問題。

報道也談到，南非可能不滿意的是判決有關最後執行的部份，並非南非所要求的，但判決要求以色列須採取一切措施防止種族滅絕，報道認為「當以色列繼續對加沙地面展開轟炸，這怎麼可能發生呢？」

路透社則談到，法官支持的緊急措施涵蓋南非要求的大部份內容，不過判決目前尚未就南非提起訴訟的核心作出裁決，即加沙地帶是否發生種族滅絕。