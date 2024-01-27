美國回應國際法院臨時裁決：指控以色列種族滅絕毫無根據

美國說，國際法院（ICJ）對以色列-哈馬斯戰爭的裁決，與華盛頓的觀點一致，即以色列有權根據國際法採取行動，以確保去年10月7日的襲擊不會重演。



路透社報道，美國國務院發言人星期五（1月26日）說：「我們仍然認為（對以色列）種族滅絕的指控毫無根據，並注意到國際法院沒有就種族滅絕做出結論，也沒有在裁決中呼籲停火，而是要求無條件立即釋放被哈馬斯扣押的所有人質。」

聯合國國際法院星期五在海牙發布具有約束力的「臨時措施」，要求以色列遵守聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》，防止在加沙地帶發生針對巴勒斯坦人的種族滅絕行為，但並未要求立即停火。停火是發起這起訴訟的南非提出的一個要求。

以色列必須在一個月內向國際法院提交報告，說明為執行國際法院判決而採取的具體措施。

哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）說，國際法院的裁決是一個重要的進展，這有助於孤立以色列，並揭露它在加沙地帶罪行，「我們呼籲施壓佔領方執行國家法院的裁決。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

