國際法院初裁指以色列涉種族滅絕　美國與盟友「極度尷尬」

聯合國國際法院1月26日在荷蘭海牙發布具有約束力的臨時措施，要求以色列遵守聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》，防止在加沙地帶發生針對巴勒斯坦人的種族滅絕行為，但並未要求以色列立即停止在加沙地帶的軍事行動。



發生什麼事？

南非2023年12月29日向國際法院提起訴訟，指控以色列違反聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》，對加沙地帶的巴勒斯坦人民實施種族滅絕。南非向國際法院提起的訴訟主要包括兩大訴求，一是要求國際法院發布數項臨時措施，其中第一條是要求以色列立即停止在加沙地帶的軍事行動，二是要求國際法院就對以色列實施種族滅絕的指控進行審理並作出判決。

國際法院1月26日發布命令，要求以色列採取一切力所能及的措施來防止滅絕種族行為的發生，並允許人道主義援助進入加沙地帶，但沒有要求以色列立即停止在加沙地帶的軍事行動。

聯合國大會2023年12月12日表決一項無拘束力的決議案，以大比數通過要求加沙立即人道停火。（Reuters）

有何影響？

新華社指，根據《國際法院規約》，國際法院以發布「臨時措施」所作出的判決具有法律約束力且不得上訴。雖然執行判決是相關國家的法律義務，但國際法院並沒有被賦予強制執行判決的能力，相關國家如果拒絕執行，國際法院也沒有辦法強制執行。

儘管如此，國際法院的判決依然具有不可估量的政治、外交和國際道德影響力。對以色列來說，雖然國際法院沒有強制手段，但拒絕執行不僅會使其面臨進一步的法律風險，更會使其面對來自國際社會的巨大壓力。

以色列盟友頭疼

一名荷蘭法律專家表示，這項判決使得包括荷蘭和美國在內支持以色列的國家處境艱難，以色列的盟友必須認真考慮如何做出回應。以色列的盟友如不想成為涉嫌種族滅絕的同謀，就有可能會在幕後向以色列施加更大壓力，讓以方意識到其在加薩地帶的所作所為違反國際法。另外，這項判決還會增加以色列內部對總理內塔尼亞胡的壓力。