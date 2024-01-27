聯合國機構12員工被指參與10月哈馬斯突襲　美國暫停額外資助

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（簡稱近東救濟工程處）12名員工，被指控參與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）2023年10月7日向以色列南部發動的大規模突襲行動。



綜合彭博社和新華社報道，美國政府為此暫停了向近東救濟工程處提供額外資金，而聯合國已解僱了巴勒斯坦難民機構的幾名工作人員。美國是近東救濟工程的主要捐助國。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）星期五（1月26日）發表的聲明說，美國對上述指控「深感不安」，將審查相關指控並評估聯合國的相應措施，在此期間暫停向近東救濟工程處提供額外資金。

聲明說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期四（25日）同聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）通電話，強調迅速徹查這一事件的必要性。美方歡迎聯合國的調查決定，歡迎古特雷斯作出的承諾，即如果指控屬實，聯合國將採取堅決措施。同時，美方歡迎聯合國宣佈對近東救濟工程處進行「全面且獨立」的審查。美方認為，任何參與哈馬斯襲擊以色列的人都必須被追究全部責任。

聯合國秘書長古特雷斯對近東救濟工程處的工作人員可能參與哈馬斯對以色列南部的襲擊，「感到震驚」，他在星期五發表聲明，敦促近東救濟工程處負責人將這些人移送法辦。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月10日抵達巴林，對該國展開訪問。（Reuters）

根據古特雷斯辦公室的聲明，近東救濟工程處將展開「緊急與全面的獨立審查」。

近東救濟工程處主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）同日發表聲明說，以色列有關部門已向近東救濟工程處提供涉指控相關信息，他本人已立即解除涉事員工的合同。近東救濟工程處已開啟對事件的調查，任何參與「恐怖行動」的員工都將被追責，包括受到刑事起訴。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UN Relief and Works Agency，簡稱UNRWA）成立於1949年，主要負責向生活在約旦河西岸、加沙地帶以及約旦、敘利亞和黎巴嫩的巴勒斯坦註冊難民提供人道主義救助、教育和醫療等服務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

