華府擬限制華大基因等中企發展　削弱其在美領先地位

路透社報道，美國參眾兩院1月25日，以「保護基因數據和國家安全」為由，分別提出針對華大集團、藥明康德等中國生物技術公司的「生物安全法案」。若相關法案獲得通過，將限制華大集團等中國公司從受美國聯邦政府資助的醫療機構中獲取美國人基因信息。



美國眾議院美中戰略競爭特別委員會表示，法案針對中企華大集團及其子公司華大基因和華大智造，以及無錫藥明康德新藥開發股份有限公司。委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）稱，華大基因是美國市場上領先的基因測序設備供應商，需要阻止。

美國參議院也在當日提出了類似法案，並獲得了參議院國土安全與政府事務委員會的支持。NBC報道稱，法案若獲得通過，將有效限制華大集團在美國開展業務，而在美國兩黨和兩院的共同支持下，法案的支持者們認為其很有可能獲得通過。

除要求限制與華大集團等中企共享基因信息外，這些法案還將禁止華大集團或任何使用其技術的企業獲得美國聯邦合同。法案還將建立一個框架，以防止美國納税人的錢流向「令人擔憂的生物技術實體」。消息人士表示，法案將使美國政府在醫療保險和醫療補助計劃中將華大集團排除在外，削減其在美國的市場。

圖為2021年3月，位於中國北京的華大基因集團公司。（Reuters）

藥明康德26日晚發布澄清，法案中有關藥明康德的內容「既不恰當也不準確」，藥明康德的業務發展「不會對任何國家的安全構成風險」，「公司始終遵守包括中國和美國在內的各運營地所在國的法律法規」。

2023年3月，美國商務部曾將包括華大基因子公司及下屬機構在內的28家中國實體列入實體名單。中國外交部表示，這是美國捏造藉口、不擇手段打壓中國企業的又一個例證。中方對此強烈不滿、堅決反對。