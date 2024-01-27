中國教師夏威夷遭潑化學液體案　傷者恢復意識　29歲薩摩亞男被捕

一名中國公民1月23日晚在美國夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重燒傷，至今仍然留院，幸據當地商會組織指，她已恢復意識。警方26日逮捕一名29歲薩摩亞籍男子，法庭記錄顯示，他2023年10月曾因襲擊及售賣冰毒被捕，至1月22日才以8,000美元保釋。



警方26日稱，晚上9時前不久，警方在尼米茨地區逮捕29歲男子馬赫萬（Sebastian Mahkwan，暫譯），尋求檢察官部門對嫌犯提出二級謀殺未遂罪指控。

中華總商會為傷者籌款

夏威夷中華總商會（Chinese Chamber of Commerce Hawaii）於網上設立籌款專頁，為傷者提供支援。

內媒紅星新聞27日引述夏威夷中華總商會執行副會長張聖日稱，傷者是山東人，父母身在中國，家庭條件「不是特別好」，部份籌得款項會用於支付他們到美國看望女兒的費用。

他又指，籌款專門為傷者設立，每分錢都會用在她未來復健的醫療費用上，「未來可能涉及到整形等後期醫療費用，我們希望對她提供一些資金方面的支持。」

圖為1月26日被捕的29歲疑犯馬赫萬（Sebastian Mahkwan，暫譯）。（Hawaii Department of Public Safety）

受傷女教師上半身及喉肺灼傷

當地官員確認，傷者為一名參與國際交流項目，正在當地私立學校任教第二年的25歲女中文教師。

當地電視台Hawaii News Now於24日報道，瑪利諾學校（Maryknoll School，暫譯）稱，校方已通知有關合作學校及中國大使館並提供支持，「在這個最困難的時刻，我們的關懷和祈禱與她（傷者）及她的親友同在。」

當地警方稱，事發在23日晚約9時15分，受害者告訴目擊者，她在Planet Fitness附近步行期間，一名不知名男子向她身上潑灑不知名液體，導致她面部、手臂及上半身燒傷。因她曾攝入部份液體，亦造成喉嚨及肺部受傷。

她之後進入Planet Fitness求助，在急救服務人員抵達前，店內人士幫她清洗傷口。她最初還能與急救人員交談，但後來失去意識，目前仍然危殆。

一名目擊者稱，傷者指自己並不認識兇徒，亦未知對方施襲動機。她形容當時傷者幾乎半裸，衣服就像分解了一樣。

傷者23晚遇襲後，警方在數天後才拘捕疑兇。警方曾公開在案發現場附近拍到的疑犯圖片，以及他赤裸上身、赤腳在大街走過的片段，呼籲提供資訊。有目擊者看到他上身赤裸，背黑色背包，由科納街（Kona Street）騎單車往Keeaumoku街。

總領事獲悉事件後第一時間向夏威夷州政府提出交涉，對案件的發生表達高度關切，強烈譴責兇手殘忍不法行為，要求夏州政府全力協調救治受傷中國公民，敦促警方加緊偵辦案件，盡快將兇手繩之以法，並查明其作案動機。

總領館已派出工作組於24日緊急趕赴檀香山開展工作。

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