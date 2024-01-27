國際法院｜以色列被控種族滅絕案　下一步將如何？美國承受重壓

聯合國國際法院1月26日作出臨時裁決，指示以色列須採取一切措施防止加沙（Gaza）發生種族滅絕。下一步會是如何？據外媒指，此案可能成為一場複雜、長達數年的法律戰，多次表態支持以色列的美國也會承受更大壓力。



國際法院院長多諾霍（Joan E. Donoghue）26日表示，「法院認為在作出最終判決之前，加沙地帶的災難式人道主義局勢面臨進一步惡化的嚴重風險。」

法院要求以色列須採取一些具體措施，包括更多的人道主義援助，以色列也要在一個月內提交報告，處理法院提出的問題。

下一步如何

綜合美國全國廣播公司（NBC）、《新阿拉伯人報》（The New Arab）27日報道，這案件可能會成為複雜、長達數年的法律戰， 臨時裁決的議題屬法院是否認為自己擁有管轄權、對南非提出請求實施緊急「臨時措施」的答覆，法院接受了大部份措施的請求，但裁決未判定以色列是否犯有種族滅絕罪，要證明一個國家違反1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》（Genocide Convention）的門檻非常高，而且未出現過。

下一步會進入「功過階段」（merit stage），這個過程可持續數年時間，並涉及多個國家的干預和反干預。

雖然法院尚未裁定以色列有否犯下種族滅絕罪，但法院也站到南非一邊，表明南非案中提出被侵犯的權利確實有可能需要透過臨時措施得到保障，其決定繼續審理該案也顯示出法院認為以色列的確有可能正在進行種族滅絕。

臨時裁決的判詞也有使用「看似可信」（plausible）的用詞，半島電視台27日指，雖然法院沒有明確要求停火，但承認遭受轟炸的加沙存在種族滅絕的看似可信風險（plausible risk），且拒絕駁回南非提起的訴訟。

2024年1月18日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪北卡羅來納州（North Carolina）。（Reuters）

美國受壓增

自戰爭爆發以來，美國多次表態支持以色列，且被指向以軍運送軍備，這次裁決令美國承受的壓力增大，美媒就指出，臨時裁決為美方立場帶來「不受歡迎的關注」，使其與盟友產生分歧，並可能損害美國總統拜登（Joe Biden）尋求連任時在黨內進步派的地位。

人權監察（Human Rights Watch）國際司法副總監賈拉（Balkees Jarrah）指，法院明確且具有約束力的命令，提高了以色列盟友的風險。