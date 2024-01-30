約旦敘利亞邊境美軍殉職　拜登矢言報復　三大方案醞釀中

美軍位於敘利亞與約旦邊境一座軍事基地1月28日遭無人機攻擊，3人死亡，超過40人受傷。美國總統拜登（Joe Biden）明確指責是伊朗對美國士兵的死亡負有責任，正權衡應該如何就此事作出回應。



一架無人機28日襲擊約旦東北部靠近敘利亞邊境的美軍基地，伊朗否認涉案，但美國認定這次襲擊與伊朗有關。拜登政府回應此事的方法有很多，比較大可能會發生的回應方法包括打擊伊朗領土或水域、打擊伊朗政權在海外的代理組織或人員，抑或是對伊朗實施更多經濟制裁。

打擊伊朗領土或水域

某些共和黨人呼籲直接打擊伊朗領土，倘成真，這將是史無前例的行動。里根政府曾打擊伊朗船隻和海上石油平台以報復伊朗對美國軍艦布雷，但美軍以往從未襲擊伊朗領土上的目標。不過直接打擊伊朗有可能引發一場全面的地區戰爭，而白宮表示很希望避免這種情況，稱「我們並不尋求與伊朗開戰」。

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）2024年1月11日出席在白宮舉行的新聞發布會並發表講話。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

打擊伊朗政權在海外的代理組織或人員

美國更恰當的回應是打擊伊朗的「抵抗軸心」，也就是伊朗在這個地區的代理人網絡而非伊朗本身，例如打擊伊朗在敘利亞、伊拉克和也門的准軍事組織聖城旅（Quds Force）人員，打擊伊朗的海上船隻，或是對據信應為此次襲擊負責的民兵組織伊拉克伊斯蘭抵抗組織發動大規模襲擊。

擴大對伊朗經濟制裁

華府也有可能對伊朗實施更嚴厲的經濟制裁措施。某些美國議員和前安全官員表示，美國可加大現有制裁措施的執行力度，尤其是阻礙能源銷售和制裁那些幫助伊朗的外國公司和銀行，這其中就包括伊朗最大的石油買家，來自中國的實體。