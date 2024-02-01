朱克伯格出席美參議院聽證會　向受社交平台影響兒童家屬致歉

美國參議院司法委員會1月31日召開聽證會，就網路兒童性剝削問題，邀請TikTok、Discord、X及Snap等科技巨頭負責人作證。Facebook及Instagram母公司Meta的行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），於聽證會上被敦促向在場家庭道歉。



於聽證會開始時，委員會播放了一段片刻，孩子們講述了在社交媒體受到欺凌。其後，有參議員指有青少年於社交媒體被誘使發送裸照，然後被勒索錢財後自殺。在聽證會上，多名家長高舉孩子因社交平台受到傷害。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）質問朱克伯格時批評，「你的產品正在害死人。」問對方：「您現在想向因您的產品而受傷的受害者道歉嗎？」他又指出，聽證會正透過電視直播。

朱克伯格其後站起來，向舉著孩子照片的家庭發表講話，稱對他們所經歷的一切感到抱歉，沒有人應經歷這種事情。但他強調，這也是Meta為何投入龐大資金，以保障沒有人因此受傷害。