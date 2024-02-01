美國參議員「炮轟」社交媒體CEOs　指朱克柏格「手上沾滿鮮血」

美國參議院司法委員會1月31日召開聽證會，就網路兒童性剝削問題，邀請TikTok、Discord、X及Snap等科技巨頭負責人作證。



Facebook及Instagram母公司Meta的行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），於聽證會上被敦促向在場家庭道歉。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）質問朱克伯格時批評，「你有一個殺人的產品。」他質問對方：「您現在想向因您的產品而受傷的受害者道歉嗎？」他又指出，聽證會正透過電視直播。

朱克伯格先生，你和你的公司置身在我們跟前，我知你不是故意的，但你手上沾滿鮮血。你有一個殺人的產品。 共和黨籍參議員霍利

聽證會開始時，委員會播放了一個段影片，孩子們講述了在社交媒體受到欺凌。其後，有參議員指有青少年於社交媒體被誘使發送裸照，然後被勒索錢財後自殺。在聽證會上，多名家長也舉起孩子的照片，指他們因社交平台受到傷害。

霍利促朱克伯格其向那些家庭直接道歉。後者站起來，向舉着孩子照片的家庭發表講話，稱對他們所經歷的一切感到抱歉，沒有人應經歷這種事情。他承諾會防止這些事情發生在其他身上，但他沒有就Facebook被指為虐待行為提供便利而負上責任——而霍利認為朱克伯格應該這麼做。