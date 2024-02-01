世界幣遭香港私隱專員公署調查　ChatGPT之父「新作」全球掀爭議

加密貨幣世界幣（Worldcoin）被指涉嫌違反香港 《個人資料（私隱）條例》的規定，香港個人資料私隱專員公署1月31日下午根據法庭手令進入世界幣項目在香港的6間處所調查。世界幣到底是什麼？



世界幣於2020年創立，ChatGPT之父、美國人工智能研究實驗室OpenAI公司行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）是創辦人之一。世界幣向民眾提供數碼貨幣，公司會運用區塊鏈科技，構建全球適用的個人身份識別系統、全球通用貨幣Worldcoin，以及連接身份識別與Worldcoin的電子錢包。

世界幣使用者須先掃描自己的虹膜，以證實自己的人類身份。公司以被稱作「虹膜掃描儀」（Orbs）的銀色球體來掃描使用者的虹膜，再為使用者分配一個獨一無二的編號，將它與大數據庫進行核對，以確保這是使用者第一次掃描並註冊身份。

使用者數據會被添加到數據庫中，最後，使用者會免費獲得世界幣代幣。

世界幣不止在香港爆出風波，英國廣播公司（BBC）2023年7月便引述私隱專家稱，通過掃描個人虹膜收集的敏感數據可能會落入不法份子之手，但世界幣堅稱不會存儲任何數據。

世界幣主張「虹膜掃描儀」在建立虹膜程式碼後就會立即刪除虹膜影像。

《時代》周刊2023年8月指，世界幣的崛起受到各地監管機構密切關注，例如法國資料保護監管機構已宣布對計劃展開調查，原因是其資料收集和保存「存在問題」，英國監管機構也發出過類似的警告。

非洲肯尼亞政府更要求世界幣停止在當地的收集數據活動，並稱項目帶來「需要採取緊急行動的合法監管問題」。