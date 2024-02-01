澳洲50名流呼籲政府切勿選邊　促做中美矛盾「緩和劑」

綜合英國《衛報》、澳洲天空新聞台（Sky News Australia）1月31日報道，當地時間周三，包括兩位前外交部長卡爾（Bob Carr）和埃文斯（Gareth Evans）在內的50名澳洲社會各界名流發表聯名聲明，呼籲阿爾巴尼斯政府發揮「積極的中等強國」作用，成為「外交中間人」，緩和澳最親密盟友美國與澳最大貿易夥伴中國之間的緊張關係，以防大國衝突「殃及」該國。



據澳政論網站「珍珠與刺激」（Pearls and Irritations）報道，卡爾認為，澳洲未來明智的選擇是在中美關係中回歸務實態度。埃文斯也表示，澳當局應抵制針對中國的遏制和對抗政策，推動中美之間有助於緩解局勢的協議，努力為兩個超級大國在氣候變化、俄烏衝突等多個地區與全球地緣政治問題上展開合作創造有利環境。

據英媒報道，聯合簽署人還包括南澳州前州長蘭恩（Mike Rann）、知名環保人士和綠黨前領導人布朗（Bob Brown）、諾貝爾生理學或醫學獎獲得者多爾蒂（Peter Doherty），以及澳洲多名外交官、作家、學者和人權倡導者等。

在這份題為《實現美國與中國之間的力量平衡》的聯合聲明中，50位澳洲名流共同呼籲政府推動外交政策的重大轉變，敦促阿爾巴尼斯政府扮演「積極的中間力量」角色，化解中美矛盾，以避免中美之間的衝突。

聲明稱，他們對中美之間日益緊張的關係感到擔憂，擔心這種緊張局勢可能會導致直接的軍事衝突，將澳洲拖入戰爭。他們支持在印太地區實現中美兩國相互尊重、平等相待的力量平衡。

要做到這一點，聲明認為，緩和中美關係是減少地區和全球和平與安全風險的關鍵，澳洲渴望成為和平與穩定的有力倡導者，該國可以通以「外交中間人」的身份來實現這一願景。這種外交主張尊重國際法和普遍人權，注重降低風險，堅決反對在解決領土和其他國際爭端時使用武力。

聲明強調，中美兩個超級大國的關係升溫可以為全球帶來一系列好處，包括緩和朝鮮半島與南海、台灣問題上的緊張局勢，同時也為兩國在如氣候變化、烏克蘭戰爭、反恐和網絡監管等區域和全球地緣政治問題上創造合作環境。

聲明承認，這樣的結果「在當前氣候下不會輕易或立即實現」，但敦促澳當局應為改善全球地緣政治環境做出貢獻，促進中美致力於「合作安全」，即任何一方都不要求絕對主導地位，避免大國衝突風險，為世界謀求長久和平。

澳媒特別提到，卡爾領銜發表的這份聯合聲明使用了「緩和（détente）」一詞，引用的是美蘇冷戰時期的說法。報道稱，這一詞通常用於描述20世紀60年代至70年代古巴導彈危機後美國和蘇聯之間的關係解凍。

綜合《衛報》報道，卡爾是澳英美聯盟（AUKUS）直言不諱的批評者。他認為，眼下澳洲「不可能繼續與美國玩戰爭遊戲，與中國玩貿易遊戲，還寄希望於繼續過着幸福繁榮的生活」，澳當局應採取務實的外交政策。

圖為澳洲政論網站「珍珠與刺激」1月31日刊登聲明標題。（Pearls and Irritations）

埃文斯也強調，「實現持久和平的最佳方式永遠是與他國合作，而不是與他國對抗。」

他表示，澳當局應抵制針對中國的遏制和對抗政策，推動中美之間有助於緩解局勢的協議，努力為兩個超級大國在氣候變化、俄烏衝突等多個地區與全球地緣政治問題上展開合作創造有利環境，「這才符合澳洲的利益。」

當地時間1月30日，《衛報》還刊登了一篇兩人署名的外交政策解讀文章。其表示，中美戰略競爭依然真實存在，華盛頓不願承認其長期以來在全球和地區的主導地位受到了任何限制，而北京顯然在挑戰這一地位。不過，中美兩國中不乏聲音認為，通往可持續和平與繁榮的道路不在於對抗，而在於通過克制與平衡、外交與對話來實現合作，澳洲應該鼓勵並影響這樣的聲音。

文中稱，澳當局若是成為任一方的馬前卒，都將被視作在外交上的無能和無足輕重。儘管澳洲充其量是一個中等強國，但該國過去一直享有精力充沛、富有創造力和有效的外交行動者的美譽，為解決複雜的國際問題提供建設性的解決方案。

文章認為，如果現在的澳當局可以像過去一樣，在決策過程中保持高度的主權獨立性，不讓其與美國的同盟關係或對中國的巨大經濟依賴影響對自身和他國最佳利益的判斷，澳洲的聲音會得到更多的傾聽。

本文獲《觀察者網》授權轉載

