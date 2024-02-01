中國籲安理會全力推動以巴停火　支援巴勒斯坦成聯合國會員國

中國常駐聯合國代表張軍1月31日呼籲聯合國安理會全力推動以巴停火，同時呼籲國際社會支援巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，繼續支援聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA） 的工作。



張軍在聯合國安理會以巴問題公開會上發言時表示，本輪以巴衝突已持續3個多月，戰火仍在燃燒，人道災難仍在加劇，國際社會對立即實現停火早有壓倒性共識，遺憾的是個別國家一味消極阻撓。他指軍事手段無法實現真正的安全，加沙戰事延宕只會導致更多的人員死亡、更大範圍的地區動蕩，讓中東和平更加遙遙無期。

他指以色列應立即停止對加沙地區無差別的軍事進攻和毀壞，同時，要全力防止加沙衝突對紅海等更廣泛地區的外溢影響。中方呼籲各方保持冷靜克制，避免採取加劇局勢緊張的行動。

聯合國國際法院（ICJ）2024年1月26日就南非指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕案作出裁決。圖為當天在法院門外高舉巴勒斯坦旗的示威者。（Reuters）

他說中方倡議召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，盡快推動形成落實「兩國方案」的時間表和路線圖，中方支援巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

他稱中方呼籲國際社會特別是主要捐款國，重新考慮停止供資的決定，在調查有關UNRWA員工被指參與10月7日襲擊的指控期間，繼續支援UNRWA工作。