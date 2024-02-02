法國承諾一系列改善農民生計措施　工會宣布暫停堵路

撰文：蕭通
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法國農民在逾兩星期抗議後，政府推出多項保障農民生計的新措施，兩大農民工會2月1日宣布結束行動，呼籲撤除全國各地堵塞交通的路障，指政府已經聽取農民要求，現在「是時候回家」。

2024年2月1日，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）宣布一系列保障農民生計的新措施，包括將把糧食自給自足的原則寫入法律，並會加強進口管制。（Reuters）

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）1日表示，法國將把糧食自給自足的原則寫入法律，並會加強進口管制，希望緩解當地農民的不滿。法國政府認同，不可能與南方共同市場（南共市，Mercosur）達成相關貿易協議。

政府並將停止實施部份比歐盟更嚴格的監管，阿塔爾表示，「在歐盟作出此類決定之前，法國自行禁止農藥是沒有意義的，政府將結束這種做法。」此外，法國將加強對進口食品的安全檢查，特別是確保進口食品不含法國或歐盟禁用的農藥。

法國財政部表示，針對農業的新緊急措施，將側重於陷入困境的畜牧農民和葡萄酒生產商，預計將耗資4億歐元，以及2億歐元的預支資金。

農民工會隨後宣布，願意取消抗議行動，但條件是政府須承諾有具體進展。他們將給政府3星期為期限，以展示改善措拖的首輪成果。

法國主要農業聯合會（FNSEA）表示，是時候讓農民們回家，有人還有工作要做，也有人已經離家很久。青年農民工會（Jeunes Agriulteurs）表示，從下星期一開始會在各地開展工作，已確保政府公布的所有要點獲得落實。

不過，尚不清楚是否所有農民會停止抗議，許多農民都不是工會成員。而在阿塔爾發布新措施時，多國農民在比利時首都布魯塞爾集會，趁歐盟峰會期間掟蛋、擲石及縱火，警察施放催淚彈，試圖驅散群眾。

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