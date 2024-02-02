美國佛州長高調派兵支援德州　堅決阻止非法移民入侵

美國佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）2月1日宣布，佛羅里達州將派遣約1000名國民警衛隊成員協助處理德州（Texas）的邊境局勢。



俄衛網稱，德桑蒂斯站在寫着同樣標語的講台後說：「作為佛羅里達人，我們必須一勞永逸地阻止南部邊境的入侵。」

佛州派兵前往德州進行協助，德桑蒂斯稱，戰士們的任務將是加強邊境，在邊境上修建更多的屏障，如果一個國家沒有邊界，就不能被視為擁有主權。他譴責拜登政府的行為。

為打擊非法移民入境，德州國民警衛隊2023年開始在與墨西哥接壤的邊境附近架起刀片刺網。阿博特12月18日簽署一項法案，將移民非法越境進入德州的行為定為犯罪行為，並授意德州國民警衛隊開始在美墨邊境上拉起鐵絲網圍欄，用武力手段阻止非法移民進入德州。

2024年1月8日，墨西哥恰帕斯州阿里亞加，移民乘坐大篷車試圖抵達美國邊境。（Reuters）

此一法案引起拜登政府不滿，隨即申請美國最高法院介入。 2024年1月22日，美國最高法院以5票贊成、4票反對，批准拜登政府的請求，允許美國聯邦執法機構邊境巡邏隊拆除這些屏障。

德州長阿博特（Greg Abbott）則開展代號「孤星行動」（Operation Lone Star）的一連串部署，調動當地國民警衛隊繼續修建和加固鐵絲網，並阻止聯邦執法人員進入邊境地區拆屏障。他說，德州將奉行自主政策，因為國家政府未能保障邊境安全。

阿博特的行動得到包括佛州在內美國25個州的共和黨州長和美國前總統特朗普（Donald Trump）的支持。