日本東京羽田撞機意外發生1個月　倖存保安廳機師承認搞錯指示

日本國土交通大臣齊藤鐵夫2月2日在內閣會議後稱，1月2日日本東京羽田機場日本航空客機與海上保安廳飛機相撞意外，就此再次向去世的5名海上保安廳工作人員及家屬表示哀悼，將徹底防止再次發生類似意外。



共同網2日稱，倖存的海上保安廳飛機駕駛員接受日本國土交通省運輸安全委員會等機構查問時稱，當時「從空中交通管制官那裏聽到了『第一順位起飛』的指示，誤以為得到許可，錯誤地重複指令並進入了滑行道」。

日本國土交通省公開事後匯總的緊急安全對策內容，稱意外發生前，負責跑道調度工作的空中交通管制員發出代表飛機出發順序的訊息No.1。海上保安廳飛機有可能將這訊息誤解為起飛許可，為防止此類事件再次發生，緊急安全對策規定，在下達起飛許可指令前，不再傳達出發順序。

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根據國土交通省公開的飛行紀錄顯示，2日下午5時45分，控制塔職員向海保機指示，「第一順位。請在地面滑行至C5跑道的滑行道等待。」

海保機機長宮本元氣在8秒後回覆道，「正在前往。」然而隨後卻越過應該停下的滑行道，直接進入跑道，並停留長達40秒。期間，控制塔職員也並未發現海保機違反指令闖入跑道。

是次意外涉及日本航空（JAL，日航）一架航班編號JL516為空中巴士A350型客機，前者1月2日下午在羽田機場跑道降落時，與海上保安廳一架飛機擦撞起火。

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海上保安廳內部人士指出，機長與罹難的5名隊員全都有佩戴機上的航空耳機，也就是說全員都能聽見機長與控制塔在對講機內的對話。機長最初獲救時一再聲稱自己已經獲得控制塔許可才會進入跑道，然而事後面對調查時則表示，「當時曾經和其他組員重複確認控制塔指令。」

海保機上的隊員很有可能是誤將控制塔的「第一順位」，誤解為第一順位起飛，然而實際上卻是指「第一順位準備起飛」，也就是待日航JAL516降落後第一順位起飛。

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