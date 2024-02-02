日本向數碼遊民搶人才　開出六個月居留條件冀促進經濟

為招攬數碼人才和挽救因人口減少而導致的內需下滑，日本將從3月起為「數碼遊民」大開門戶。全球有3500萬個跨國邊工作邊旅遊的數碼人才，年收入都在1000萬日元（約52.75萬港元）以上，日本政府深信新制度能給日本帶來巨大利益。



「數碼遊民」（Digital Nomad）指的是在任何地方都能進行遠程工作的自由科技工作者。截至目前，入境日本遊玩的數碼遠程工作者是和一般遊客一樣，最長只能居留三個月。新制度在3月出爐後，符合條件者可延長居留到六個月。

日本移民廳指出，數碼自由工作者若在國籍以及收入上符合條件，就能與「打工度假者」和運動員一樣，申請較長的居日准證。據當局公佈的審查標準，申請者必須來自與日本有免簽證協議，以及與日本簽訂稅收協定的國家和地區。

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此外，也規定最低年收入是1000萬日元，以確保有能力加入私人醫療保險。目前，符合日當局條件的有49個國家和地區，包括了新加坡、美國、英國、澳洲、韓國等。

日本剛成立不久的數碼遊民協會的數據顯示，在日本邊旅遊和工作的IT工作者，八成最短停留一個月，平均的生活費是每月78萬日元，為日本普通勞動者平均月工資的兩倍多。該調查數據也顯示，全球有約3500萬個自由數碼科技工作者，集體經濟價值達110萬億日元。

除了歐洲，東南亞一些國家如馬來西亞和泰國已為數碼遊民設立特別入境制度。日官員稱，日本要擴大科技產業，就須出台這一政策來搶奪相關人才。當局的長遠目標是希望這些人才能留在日本就業和創業。因此，新制度也考慮到必須附帶家眷簽證。

由於人口減少，日當局除了積極吸引觀光的遊客，也要吸引商務旅客，認為可以大大帶動內需。當局的目標是要在2025年將這一收入提高到比冠病大流行前的2019年高20%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

