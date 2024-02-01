日本「工畜」現象網民熱議　46歲男寧願便利店打工10年領最低工資

香港打工仔經常自嘲為「社畜」，其實這一詞語是源自於日文中的「社畜（しゃちく）」。



而日本近年來又發明了新的流行語­「工畜（バ畜）」，融合「打工仔」與「家畜」的意義，指的是為了打工而像被飼養的家畜一樣過着奴隸般生活的人。

什麼是「工畜」？日本中年人開始不願找正職（點圖了解更多）：

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日本《日刊SPA！》報道，本來「工畜」應該是用來稱呼那些還在半工半讀的年輕人，但日本現在開始出現「中年工畜」，有中年人即使已經不是學生身份，仍不找正職工作，而是長期靠着打工賺取最低時薪。

一位在便利店打工了10年的46歲日本男子表示，與其一直待在壓力大的公司職場，他覺得還不如在便利商店打工。

受訪的46歲男子岡部隆浩（化名）10年來一直在東京的便利店打工，始終只領取法定最低時薪，他表示，現在的打工時薪是1120日圓（約59港元），如果是上夜班則為1400日圓（約74港元）。

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如果他一個月打工20天，月薪大約可賺16多萬日圓（約8,532港元），不過因為是時薪工作，當然沒有支薪假期和健康檢查等員工福利。

岡部表示，在便利店打工要指引客人尋找貨品、管理商品庫存等，工作的難度可說是因人而異，他打工的便利店也有許多同事是來留學的外國人，他們很多人都會在畢業之後，到日本的大企業擔任正職員工，然後辭掉工讀，以後的收入可能是他的好幾倍。

雖然在便利店打工也有辛酸之處，但岡部表示，自己以前在有職場欺凌的工廠打工過，他一度因此成為足不出戶的繭居族。相比那種充滿黑暗的工作環境，便利商店已經好多了，岡部對現況沒有太大的怨言。

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日本勞動基準調査組合執行委員長德野雄一表示，許多邁入中年的自由工作者，因為厭倦職場環境，很容易落入投資型或副業型詐騙的圈套，這種在網路上搜尋兼職、副業卻遭遇詐騙的案例層出不窮。德野雄一表示，最重要的是先確認自己被僱用的形式為何、提高自己的勞權意識。

報道勞動、經濟領域的日本記者小林美希表示，在日本的中小企業中，還是有部份企業會願意錄取沒有經驗的中老年人，尋找這樣的公司是一種方法，不過倘若最低薪資繼續停止不前、政府沒有改善勞動環境的話，狀況可能不會有太顯著的改變。

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