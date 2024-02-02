日本旅行滑雪賞雪　兩種地方有雪崩風險　即睇即學用手觀測坡度

撰文：聯合新聞網
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日本許多地區容易下雪，有些喜歡賞雪、滑雪的香港遊客，或許也會趁這個機會，赴日旅遊去玩雪。不過在一些特定地形，存在著發生雪崩的風險，需要加以留意，來保障人身安全。

根據日本媒體「まいどなニュース」報道，日本內閣府廣報室近來在官方Twitter上發文，指出容易發生雪崩的場所有兩個特徵（點圖放大瀏覽）：

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其一是坡度比較陡峭，傾斜角度在30度以上，接近於上級滑雪場的地方，特別是35到45度這個範圍，被認為風險最大。

如果想要目測坡度，可以將手握拳，大拇指在上往前伸，這樣看上去一個拳頭，就差不多等於10度。

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另外，林木較矮或分布稀疏的地方，發生雪崩的機率也比較高。相對地，林木高大或較密集的地方，則能降低發生雪崩的風險。

日本政府指出，有可能產生雪崩的聚落，在日本全國多達2萬個。而雪崩時的最大時速可達200公里，因此很難等到發生時才開始逃跑。

因此，事前提高警覺做好防範，才是保障自己的最佳方式。

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