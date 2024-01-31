遊日神券「山陰Pass」將停售網哀號　JR西日本3月16日出新周遊券

疫後日本多款JR pass大幅調漲，西日本旅客鐵道株式會社昨天宣布，「山陰&岡山地區鐵路周遊券」3月15日起停售；新增「關西&山陰地區鐵路周遊券」，3月16日起販售，7天1.8萬日圓（954港元）。此外，「鳥取、松江鐵路周遊券」也從3000元日圓（約159港元）調漲至4000元日圓（約212港元）。



知名日本旅遊部落客「小氣少年」、PTT日本旅遊版網民都分享這項訊息。由於「山陰&岡山地區鐵路周遊券」4天只要4580元日圓（約242港元），相當划算，即將停售的消息一出，引起討論。

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PTT網民表示，「感覺改惡很多」、「神券隕落」、「台灣沒有直飛山陰地區，又少了前往的誘因了」、「還好用過這張神券了」、「山陰好地方，漲價後還是很願意去」。

根據JR西日本的公告內容，配合大阪關西世界博覽會（萬博），新增「關西&山陰地區鐵路周遊券」，既有的「山陰&岡山地區鐵路周遊券」將於3月15日結束販售。

「關西&山陰地區鐵路周遊券」有效期間為7天內，價格18000元日圓（約954港元），兒童半價，3月16日起販售。

另外，「鳥取、松江鐵路周遊券」有效期間為3天內，現在價格為3000元日圓，調整3月16日起調漲至4000元日圓。新增可搭乘鳥取、島根（松江）市內的巴士。

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JR西日本表示，3月16日起特急列車「YAKUMO」（八雲）、「SUPER HAKUTO」（超級白兔）、「SUPER INABA」（超級因幡）將變更為全車指定席。

JR西日本公布過渡性處理方式，3月16日之後，如使用3月15日前購買、預訂的「山陰&岡山地區鐵路周遊券」、「鳥取、松江鐵路周遊券」（包含各周遊券的兌換券），則僅限普通車廂指定席有空位時，可搭乘「YAKUMO」、「SUPER HAKUTO」、「SUPER INABA」普通車廂指定席。

要注意的是，JR西日本表示，如3月15日前購買、預訂的情況下，將無法於乘車前預訂指定席。乘車後，如指定席無空位，請站立於車廂內。

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