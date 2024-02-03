英國大學涉降低國際學生收生標準　當局下令審視

英國有多家大學被指涉嫌降低國際學生的收生標準，代表當地大學領袖的組織英國大學（Universities UK）2月2日宣布多項措施，要求校長審視國際學生的收生標準，包括研究找出升學顧問吸引學生的不良手段。



《衛報》報道，英國大學的聲明指，招收國際學生手法最近成為關注焦點，雖然報道內容有不少部分歪曲收生標準和程序，惟學生、家長及政府應對制度的公平、透明及穩固感到信心。

英國大學表示會快速審視國際基礎課程，以及與英國學生的入門標準作比較。各大學校長亦會與政府評審使用升學顧問情況，並推出措施改善應變能力及找出不良手段。

大學同時需要更新收生守則，列明其適用於國際學生。目前的守則承諾公平和透明，並指大學會利用手上證據，判斷申請人能否入讀課程。

國際學生所繳交的學費比本土學生為高，他們被視為變相資助本土學生及研究活動。約克大學（University of York）就被指要求員工「靈活」考慮成績較低的海外學生；《星期日泰晤士報》（Sunday Times）的調查則發現，杜倫大學（Durham University）及埃克塞特大學（Exeter University）的升學顧問聲稱，成績較差的學生可以透過國際基礎課程輕易升讀大學。

杜倫大學否認指控，強調完成國際基礎課程的海外學生收生標準，與接受高考的本土學生睇齊。