教育讓人更健康？研究：讀大學降34%死亡風險　不上學如酗酒致命

全球首項調查「教育與延長壽命關聯性」的系統性研究發現，在學校度過的每一年都會延長人們的預期壽命，而不上學與吸煙酗酒一樣致命。



英國《衛報》報道，挪威科技大學（NTNU）和西雅圖華盛頓大學（UW）彙整英國和美國等工業化國家，及中國和巴西等發展中國家的數據，在著名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上發表最新研究。

完成高等教育相當於一生維持健康飲食 點圖了解更多研究發現：

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研究顯示，完成初等、中等和高等教育相當於一生維持健康飲食，與未受過正規教育者相比，死亡風險降低34%。

相較之下，在上述任何階段不上學，對成人健康的危害如同連續10年每天喝5杯或更多酒精飲料，或每天抽10根煙。

另外，接受完整教育的成年人死亡風險每年下降2%。

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研究也發現，壽命延長情況不會因性別、社會階層和人口結構改變，富裕和貧窮國家也相似。

專家表示，研究結果證實入學率與健康間的關聯，意味增加就學時間，及繼續接受教育和高等教育的年輕人數量增加，可能延長未來的預期壽命。

雖然教育有益延長壽命早已得到證實，但這項研究是首次確切計算受教時間與降低死亡率間的關係，研究合著者、挪威科技大學的艾科摩（Terje Andreas Eikemo）博士表示：「教育本身很重要，現在能夠量化這種益處是重大進展。」

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英國慈善機構健康基金會（Health Foundation）的助理主任戴維（David Finch）表示，更高水準的教育可透過不同方式提高預期壽命，例如建立更好的人際關係、更好地獲取和理解訊息，從而做出更好的選擇、感到被賦予權力和被重視等。

另外，教育也可帶來更高的終身收入，進而獲得更好的居住品質、飲食等。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】