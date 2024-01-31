加沙停火現生機：停火只是戰爭的一部份

1月30日，哈馬斯表示收到了來自以色列有關交換人質/囚犯和暫時停火的三步曲協議，正在研究其中細節。同時，哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）亦將前往埃及開羅討論相討事宜。以色列總理辦公室曾在28日的巴黎會談後稱談判具建設性。美國和卡塔爾方面也不斷強調談判有進展。以色列媒體亦報道該國的安全部門對於協議綱領表態支持。

11月底加沙七日停火以後的再一次停火似乎愈來愈接近現實。

對於協議提案內容，各方報道眾說紛紜，但大體上將分成三個階段，第一階段由哈馬斯釋放還在其手上的百多名人質中的平民，換取以色列釋放在囚約八千名巴勒斯坦人的其中一兩百人。雙方在第一階段可能會有長遠45日的停火，期間以方亦會加大人道物資的進入。停火期間雙方會按部就班談判接下來各個階段的細節，第二和第三階段將會由哈馬斯釋放人質中的軍人，以及已經死亡的人質屍體。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns） 1月28日並在巴黎與埃及、卡塔爾和以色列三國官員見面，討論加沙人質和停火協議。（Reuters）

以色列和哈馬斯雙方，對於短期內的交換人質/囚犯和暫時停火框架似乎沒有太大分歧。雙方的核心爭議點在於，哈馬斯方面要求這份暫時停火協議能保證戰爭終結和以軍全面撤出加沙的結果，但以色列方面，無論是總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），還是以色列的安全部門，都堅持在暫時停火之後，戰爭將會持續下去。

內塔尼亞胡30日表明，「我們不會把以色列國防軍從加沙走廊撤走，不會釋放數千名恐怖份子（按：指的是在囚巴人）......什麼事情會發生？絕對的勝利！」

對於內塔尼亞胡而言，就算其真的接受暫時停火協議，這只會是一種權宜之計。以色列媒體就引述不具名內閣官員稱，協議「很難吞下」，但「這無疑是（老弱人質）的最後機會」。

哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）將前往埃及開羅。（Reuters）

由於以色列的反政府運動慣常圍繞內塔尼亞胡拯救人質不力的問題，而人質問題也為以色列國內少數反戰者所用，亦是目前總理民調支持度最高的戰時內閣投票成員甘茨（Benny Gantz）與內塔尼亞胡的最大政治分歧所在，如果暫時停火能換取絕大部份甚至全部人質的釋放，這將為日後內塔尼亞胡「無後顧之憂」地繼續戰爭留下空間。

不過，長達數周甚至數月的暫時停火，對內塔尼亞胡而言有重大風險。一是這將給予加沙哈馬斯重整旗鼓的喘息空間。自1月初以軍撤出北部加沙城部份地區之後，哈馬斯成員已重新進駐，試圖重新建立管治架構和安全體系。以軍28日起就再次加沙城西部恢復軍事行動，對哈馬斯餘眾進行打擊。

拯救人質的議題依然是以色列民眾最大的關注焦點。（Reuters）

目前，以色列估計其軍事行動已殺死了3萬名哈馬斯武裝人員中的1萬，使其24個營中的其中17個無法正常運作。不過，普遍分析認為，哈馬斯軍事架構並不如一般國家軍隊嚴謹，一個士兵可以充當多種角色，以方對於哈馬斯軍事組織無法正常運作的估計是過於樂觀。而且，以軍至今只破壞了大概20％的哈馬斯地道，後者在加沙尚有非常大的活動空間。

可以預見，即使以軍在較長期停火後能夠恢復軍事行動，他們要面對的將會是又再壯大起來、準備更為充份的哈馬斯。

日前疑發動對美軍約旦基地攻擊、造成三名美軍死亡的親伊朗伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）1月30日表示為免讓伊拉克政府尷尬，會暫停對美軍目標的攻擊。同日，拜登表示已決定了回應行動，美國國防部亦稱真主黨旅的宣傳不會停止美方的回擊行動。（Reuters）

二是較長久的暫時停火有可能會造成持久停火的既定事實。哈馬斯目前似乎是願意接受沒有保證持久停火的暫時停火協議，但其對執行暫時停火的預期則是在暫時停火期間推進持久停火的談判。美方據報已在調整其「消除」哈馬斯的宣傳，將之換成「削弱」哈馬斯。

在暫時停火後，加沙民眾生活漸回正常，以色列後備役軍人也可以部份重返正常生活，也門胡塞武裝（Houthis）可能暫停對紅海的攻擊，其他親伊朗的區內力量也一樣，再加上美國的施壓，這場戰爭確有可能「不了了之」，使加沙重回戰前的「露天監獄」狀態，只不過監獄中的建築已變成頹垣而已。

三是長久的暫時停火可能會擴大以色列國內對於重新大選趕走內塔尼亞胡的呼聲。雖然沒有其利庫德集團（Likud）的背叛，體制上提前大選的可能性並不大，但在七成民意認為其應當下台之際，內塔尼亞胡也不得不考慮到這個風險。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）近日因員工參與哈馬斯襲擊的風波而引發捐款國大舉停止捐款的危機。不過，作為最大捐款方的美國，去年10月以來已給UNRWA約1.2億美元，其停捐決定只扣起了30萬美元，而其原本的大批捐款預計會到夏天才捐出。（Reuters）

對於哈馬斯而言，10月7日的襲擊之後，能存活下去，就是勝利。無論暫時停火能否最終帶來持久停火，都是一個喘息的機會。

經過這場加沙戰爭，哈馬斯重新將巴勒斯坦問題變成中東地區和整個穆斯林世界的政治核心議題，已經達成了其戰略目標。在約旦河西岸巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）88歲的法塔克（Fatah）領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）即將面臨換屆局面之際，哈馬斯也確立了其巴勒斯坦領導組織的地位。

在以色列和哈馬斯雙方都不接納兩國方案的前提之下，暫時停火只是為了來日再戰所作的準備。內塔尼亞胡的考量是要先消除人質問題的政治壓力，再圖消掃哈馬斯。哈馬斯的考慮則是爭取最長時間的休戰來重整旗鼓。以巴衝突的根本問題未得解決，停火只能是戰爭的一部份，而非和平的開端。