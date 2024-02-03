日本羽田JAL飛機起火｜日航擬研「寵物入客艙ok？」一個障礙卡關

日本羽田機場1月2日發生重大飛安事故，一架海保廳定翼機誤闖跑道，因此遭已獲准降落的日航客機追撞，造成5死慘劇。儘管當時日航客機上的所有乘客皆安全逃生，但有2隻在貨艙內的寵物遭無情大火燒死，而寵物託運的安全問題也再度浮上檯面。日本航空則承諾，已開始討論是否開放寵物進客艙。但日航也強調，由於寵物可能會影響逃生，因此一切還是會以乘客安全為最優先考量。



隨着輿論對於「開放寵物進客艙」的檢討聲浪愈來愈大，《每日新聞》也透過問卷形式，調查日本13間主要航空公司對於相關議題的作法與對策。然而目前只有星悅航空自2022年起階段性開放寵物進客艙。

根據星悅航空規定，寵物必須裝進長50厘米、寬40厘米、高40厘米的寵物提袋或是寵物籠，且入口處必須是網狀材質，過程中則會將寵物籠固定在靠窗的位置。

在受訪的13間航空公司中，有10間表示目前不開放寵物進入客艙，未來也暫時不考慮開放。而日本航空與同集團的日本越洋航空則表示，「有鑑於此次的事故（羽田機場相撞事故），敝司已開始討論是否開放寵物進入客艙。我們考慮到乘客希望能夠將寵物一起帶進客艙的需求，但是另一方面也需要考量飛機營運的安全性，必須確保不會對其他乘客造成影響。」

日航公關指出，「這次的討論並不是以『一定要開放』為前提展開。攜帶寵物進客艙在安全方面有利有弊，必須慎重商議。」事實上，一旦面臨需要疏散機上乘客的緊急情況，應該以人命為最優先，而被攜帶進客艙的寵物則有可能成為影響逃生安全的重要因素。

儘管星悅航空開放寵物進入機艙，並將寵物安排在飼主鄰座，但是仍將寵物定義為「行李」，而根據日本的國家規定，緊急逃生時禁止攜帶手提行李，也就是說，一旦真的發生緊急情況，星悅航空有權要求乘客將寵物留在機上。

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