羽田JAL飛機起火｜寄艙寵物慘燒死　前主播心碎發文　萬人促修例

日本航空JAL516班機1月2日在羽田機場與海上保安廳定翼機相撞起火，雖然367名乘客及12名機組員全數逃出，卻有2隻在貨艙的寵物沒救出來，已葬身火海。



這遺憾的消息引起更多民眾響應「禁止將寵物帶入飛機貨艙」的連署書，期盼能更安全地運輸寵物，避免更多不必要的犧牲。

日本航空JAL516航班2日降落於羽田機場時，不慎與海上保安廳的定翼機MA722相撞起火，班機上379人全員驚險脫困。

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不過也有民眾擔心飛機內的寵物是否安全脫困，並於2日在網上發起連署書，希望能讓毛孩進入客艙。

發起人認為，毛孩是家人般的存在，牠們並非自願登上飛機，但在遭遇意外時卻無法自行脫逃。「當我們將寵物裝入貨艙時，就像將家庭成員裝入貨艙一樣。這是讓人無法接受的。」

發起人也補充，每年有數千隻寵物搭飛機前往日本，其中有些寵物卻遭遇不幸事故，為了避免更多不必要的犧牲，解決之道便是和航空公司合作，要求他們重新評估在機上安全運輸寵物的方法，同時也敦促政府修改法律。

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不幸的是，根據日媒FLASH報道，日本航空於3日證實，在失事的飛機上的確有2隻寵物未能救出：「很遺憾寵物未能獲救，在此表示哀悼。我們抱持珍惜乘客『家人』的態度來照顧託運的寵物，對於此事造成的擔憂與不便，謹向乘客、其家屬及所有相關人員表示最深的歉意。」

他們也強調，遵循獸醫等專家建議，機上的貨艙內保持與客艙一樣的溫度、濕度，為安全運輸盡最大努力。

該宗遺憾的消息曝光後，有許多民眾紛紛投入連署，截至目前已超過1萬3千多名網友響應，大家紛紛於留言表示，「希望動物的狀況能得到改善。 希望牠們能被當作家人對待」、「這不是行李，不可能拋下家人逃跑」。

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「我認為有必要進行一次討論，以便讓更多人了解這一點並改進系統。有很多問題需要克服，例如價值觀差異和過敏，但我相信我們一定可以讓事情變得更好」。

「被困在被火焰和黑煙包圍的貨艙裡的寵物是多麼炎熱和痛苦！」、「動物也是重要的生命」、「請不要把動物當成物品」、「寵物不是物品，牠們是家庭成員！」。

「為在這次事故中喪生的日本海上保安廳及其寵物的靈魂祈禱。大多數日本航空公司將寵物視為貨物，但寵物是家庭的一部分」、「祈禱逝去的寵物靈魂安息，希望主人和所有相關人員不要自責。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】