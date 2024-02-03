Taylor Swift是格林美2024大贏家？　R&B創作歌手SZA九項入圍爭霸

撰文：房伊媚 許懿安
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第66屆格林美頒獎禮（The 66th Annual Grammy Awards）2月4日在美國洛杉磯舉行。今年的格林美也是「女力舞台」，美國樂壇天后Taylor Swift有望第四度取得最佳年度專輯獎，成為格林美獎歷來獲獎次數最多的歌手。

頒獎禮在美東時間4日晚上8時（香港時間4日早上9時）至晚上11時30分（香港時間4日中午12時30分）舉行。

R&B女歌手SZA有9項入圍，成為入圍獎項數目最多者。Victoria Monet及Phoebe Bridgers入圍數目排名並列第二。

小天后Billie Eilish、Olivia Rodrigo（6項提名）、Miley Cyrus（6項提名）也在這個賽場一較高下。

由美國鄉謠歌手Phoebe Bridgers、Julien Baker、Lucy Dacus組成的獨立搖滾超級樂團Boygenius獲6項格林美獎提名。

圖為2023年12月3日，美國歌手Billie Eilish在洛杉磯出席活動。（Reuters）

最佳年度專輯獎有非裔女演員兼歌手Janelle Monáe及迷幻空靈系歌手Lana Del Rey入圍，最佳年度唱片獎大熱是創作歌手Victoria Monét。

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