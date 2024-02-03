哈馬斯：美國在伊敘報復性打擊　為中東局勢「火上加油」

巴勒斯坦激進組織哈馬斯星期六（2月3日）譴責美國在伊拉克和敘利亞進行的報復性打擊，稱美國在為中東局勢「火上添油」。



法媒報道，哈馬斯星期六在一份聲明中說，美國「應該為這次對伊拉克和敘利亞的侵略性打擊所造成的影響承擔全部責任」。

美國星期五（2日）開始在伊敘境內對伊朗支持的民兵組織進行報復性打擊，以回應三名美軍在約旦美軍前哨基地遭無人機襲擊喪命。

伊拉克總理辦公室星期六稱，美軍對伊拉克境內的伊朗目標展開報復打擊，造成了當地包括平民在內的16人死亡，另有25人受傷。敘利亞人權觀察組織則稱，襲擊造成敘利亞至少23名親伊朗士兵死亡。

美軍三名士兵日前在約旦死於無人機襲擊後，其遺體2月2日運回美國，總統拜登到場迎接。（Reuters）

自以哈衝突爆發以來，美國和盟軍在伊拉克、敘利亞和約旦遭到超過165次襲擊。這是伊朗支持的武裝組織因為美國在加沙戰爭中支持以色列而發動的襲擊。

去年10月7日，哈馬斯的突襲造成以色列約1140人死亡，其中大部分是平民。武裝分子還擄走約250名人質，以色列稱其中約132人仍在加沙，當中至少28人已經死亡。

以色列隨後展開反攻，據加沙衞生部提供的最新死亡人數，至少有2萬7238名巴勒斯坦人在衝突中喪命。