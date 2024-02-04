聯合國安理會應俄要求　開會討論美軍報復空襲

外交消息人士稱，聯合國安理會2月5日召開緊急會議，討論美國對伊拉克和敘利亞發動的報復空襲。



法媒引述外交消息人士報道，應聯合國安理會常任理事國俄羅斯的要求，安理會預定在5日召開緊急會議，就美國針對獲伊朗支持組織發動的襲擊進行討論。

1月28日，美軍在約旦的基地遭無人機襲擊，3名美軍士兵死亡，另有40多人受傷。美方評估認為，來襲的無人機由伊朗製造，幕後黑手是伊朗支持的民兵組織伊拉克真主旅（Kataib Hezbollah）。

美軍2日出動轟炸機，在伊拉克和敘利亞境內針對7個地點超過85個與伊朗有關的目標實施一系列軍事打擊，報復上述美軍基地遭襲事件。

圖為2020年1月在位於伊拉克巴格達以西的阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base），兩架美軍車輛在基地內行駛（Reuters）

2023年10月7日以巴衝突爆發後，美軍在伊敘的駐軍地點多次遭到襲擊，本週的轟炸行動是美國政府首次對這類襲擊作出反擊。

伊拉克民兵武裝「人民動員組織」（Popular Mobilisation Forces）3日發表聲明稱，美軍對該組織多個指揮部和營地發動空襲，造成16人死亡、36人受傷。伊拉克外交部已召見美國駐伊拉克巴格達臨時代辦並遞交抗議照會，抗議美軍此輪襲擊。

路透社引述觀察組織數據報道，美軍對敘利亞的空襲造成23人死亡。

中東形勢一再緊張，與此同時，美軍還在應對也門胡塞武裝組織（Houthi）在紅海對過往商船和國際軍艦的襲擊，並於3日再次打擊胡塞在也門境內的多個軍事設施地點。

美軍3名士兵日前在約旦死於無人機襲擊後，其遺體2024年2月2日運回美國，總統拜登到場迎接。（Reuters）

澳洲總理阿爾巴尼斯：支持美國的報復行動

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時說：「我們支持美國的行動。這些行動是適度的，是對伊朗所支持組織行動的報復，而非升級。因此，我們認為美國的做法是正確的。」

他也重申，澳洲支持兩國解決方案，國際社會必須發揮作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

