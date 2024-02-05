以色列極右翼部長斥拜登支持不足　內塔尼亞胡重申感謝美國

以色列極右翼的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）受訪時批評，美國總統拜登（Joe Biden）未全力支持以色列。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）2月4日出席內閣會議，拒絕對本格維爾作出評論， 但對拜登政府的支持表示感謝，又稱毋須他人指示如何處理與美國和國際社會的關係。



2024年1月28日，國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）在耶路撒冷發表講話，呼籲以色列在加沙走廊和西岸北部重建定居點。（Reuters

美國《華爾街日報》4日發布本格維爾的專訪，他指拜登未專注於支持以色列，反而忙於向加沙提供人道援助和燃料，物資最終轉到哈馬斯手上。本格維爾稱，如果是美國前總統特朗普（Donald Trump）執政，美國的行動會截然不同。

戰時內閣成員、前國防部長甘茨（Benny Gantz）也在社交平台強調，對拜登表示感謝，稱以色列人民將銘記他的支持。甘茨批評，本格維爾的言論不負責任，損害以色列的戰略關係及國家安全，要求內塔尼亞胡作出譴責。

內塔尼亞胡出席內閣會議時，並未點名提到本格維爾作出評論， 但對拜登政府的支持表示感謝。

布林肯再訪中東 重點討論加沙人道問題

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稍早時間表示，美國將繼續努力，爭取向加沙提供更多人道援助。而此問題也是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4日開始的中東行程的重點議題。

另外，巴勒斯坦媒體4日報道，以色列軍隊當天繼續密集轟炸加沙中部和南部多個地區。沙地衛生部表示，以軍過去24小時對加沙地帶的襲擊共造成127人死亡、178人受傷。而自去年10月7日以來，已造成超過2.73萬名巴勒斯坦人死亡、逾6.6萬人受傷。