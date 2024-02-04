以色列爆發全國性示威　要求總理內塔尼亞胡下台

據以色列《國土報》網站2月3日報道，3日晚，成千上萬人走上以色列各地街頭，要求總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下台並舉行新的選舉。示威活動從特拉維夫和耶路撒冷一直蔓延到北部的海法（Haifa）和凱撒里亞（Caesarea）以及南部的貝爾謝巴（Beersheba）。



據報道，在耶路撒冷總統官邸前舉行的示威活動中，抗議者安吉爾說：「你作為國家領導人，對去年10月7日的大屠殺負有責任。你在試圖逃避責任，找別人來背鍋，真可恥。」安吉爾在被哈馬斯抓去加沙後又獲釋，但失去了17歲的兒子。

退役少將謝弗也在示威活動中發表了講話。他說：「以色列正面臨歷史上最重要的決定，也許是自獨立戰爭以來最重要的決定，為了重建被破壞的東西，我們必須作出決定。 」

以巴衝突：2024年2月3日，以色列特拉維夫，人們抗議以色列內塔尼亞胡政府在營救人質方面的不作為，只顧追擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯。（Reuters）

「這個政府未能就人質的歸還問題作出決定，未能就結束戰爭的政治願景作出決定，未能就20萬難民返回家園的問題作出決定，」謝弗說，「它沒能加強與夥伴的聯盟，沒能讓公民負起責任，沒能團結人民，沒能帶領我們走向我們應得的未來。」

報道稱， 在特拉維夫的哈比馬廣場舉行的抗議活動中，貝埃里集體農莊畫廊的館長馬茨凱說：「這不是發生在我們身上的自然災害。這是一場人為的災難。這是一個建立在權力、仇恨和破壞基礎上的政府持續而蓄意的領導災難。」

馬茨凱還說：「你們通過你們暴力、盲目和救世主式的政策拋棄了（加沙邊境社區）。賬單已經送到我們家門口了。我們付出了孩子們的生命。你付出了什麼？我們不會原諒你的背叛。」