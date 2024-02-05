美軍連續第三天發動空襲　打擊也門36個胡塞武裝目標

美國2月4日再次打擊也門境內的胡塞武裝目標，這是美國連續第三天向胡塞武裝進行打擊。



《紐約時報》報道，美軍星期天摧毀了伊朗支持的這個民兵組織的一枚反艦巡航導彈。美國軍方指該導彈對紅海的美國海軍艦艇和商船「構成了迫在眉睫的威脅」。

此前一天，美國、英國和其他盟友表示，他們擊中了也門北部13個地點的36個胡塞武裝目標，旨在阻止胡塞武裝襲擊紅海的船隻。胡塞武裝發言人薩雷亞（Yehia Sareea）4日表示，也門至少六個地區的目標遇襲，但沒有說明襲擊造成了多少損失。薩雷亞扛，胡塞武裝一定會報復。

美國2月2日實施第一波打擊行動，並在3日和4日繼續向也門的胡塞武裝目標進行打擊。

圖為2024年2月3日，美國海軍導彈驅逐艦發射一枚戰斧導彈，針對也門胡塞軍事目標進行打擊。（Reuters）

美國2月2日也對敘利亞和伊拉克七個地點的伊朗軍隊及伊朗支持的民兵，進行了一系列打擊行動。這是為報復1月28日位於約旦的基地遭無人機襲擊，那起無人機襲擊造成三名美軍死亡、40多人受傷。美方評估認為，來襲的無人機由伊朗製造，黑手是伊朗支持的民兵組織伊拉克真主黨旅（Kataib Hezbollah）。

不過美國表明不希望與伊朗開戰，也不相信德黑蘭希望發生戰爭。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）譴責美國對也門的打擊行動，指美國報復致命無人機襲擊事件之舉，「恐會激起本地區的怒火」。

阿卜杜拉希揚在社交平台X發文稱，「我們認為伊拉克、敘利亞、也門和巴勒斯坦（加沙地帶和約旦河西岸）的安全，關乎本地區的安全。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

