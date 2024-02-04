特朗普上場將怎樣？報復性襲擊遮不住「美國在中東恥辱」前路堪憂

為報復駐約旦美軍士兵遇襲事件，美軍當地時間2月2日晚間對敘利亞和伊拉克境內超過85個目標展開空襲，造成嚴重傷亡，引發中東國家強烈反彈。2月3日，伊朗斥責發動襲擊是「美國又一個冒險的戰略失誤」，伊拉克直指美國所謂「事先協調過」的說法只是「誤導國際輿論的謊言」。

美國展開的瘋狂報復又將中東局勢推向更為緊張的境地。美軍這一波操作，可以說是把中東亂局的引線給點燃了。現在不論是伊拉克、阿富汗還是巴勒斯坦、以色列，戰爭與地區衝突遠沒有結束。正如特朗普在某一次採訪中直言不諱說的：曾經侯賽因（Saddam Hussein）在的時候，伊拉克是沒有恐怖分子的，現在好啦，伊拉克成為了恐怖分子的「哈佛大學」。

圖為2023年10月18日，以戰爭持續期間，美國總統拜登在以色列特拉維夫訪問，會見以色列總理內塔尼亞胡及以色列戰時內閣。（Reuters）

「美國在中東的恥辱」

首先，這次襲擊是巴以衝突以來，美國士兵第一次出現傷亡。據稱有3名士兵死亡40多人受傷。美國基地都敢直接炸了，這美國在中東地區的軍事威懾看來已經處在了風雨飄搖之間了。特朗普（Donald Trump）直接表示說：這是自巴以開戰以來最可怕的一天。特朗普的話是話糙理不糙。這一定程度體現了，美國整體在中東的失勢。

拜登下令空襲了伊拉克和敘利亞境內的85個目標。包括從美國本土起飛的遠程轟炸機在內的多架飛機參與了空襲。襲擊目標涵蓋武裝組織的指揮控制中心、情報中心、導彈和無人機倉庫及後勤和彈藥設施。用拜登的話說，美國不尋求在中東或世界其他任何地方發生衝突，但要讓所有可能試圖傷害我們的人知道：「如果你傷害了一個美國人，我們會做出回應」。

但說實話，這種空襲的威懾效用並不是很大，對於準備好打巷戰的民地武組織而言，大面積轟炸根本就很難起到能讓這些組織致命的效果。拜登的動作，說實話，就是為了維護美軍的那一點顏面。

美軍三名士兵2024年1月28日在約旦死於無人機襲擊後，其遺體2月2日運回美國，總統拜登到場迎接。（Reuters）

上個月，特朗普談到中東問題時就激動的說：你知道我們的裝備、我們建造的東西歸誰了嗎？塔利班。他們一個人手上可以拿兩把美國造的步槍，他們開着我們的直升飛機，這就是恥辱。這其實是個事實。

目前中東地區風雨飄搖，有不少力量有隱隱崛起的勢頭。伊朗穩住了大局，目前處在一個穩紮穩打的狀態；沙特王儲其實不乏強力手段肅清政敵，目前也站穩腳跟；塔利班、胡塞武裝這樣的民地武也是逐步轉正，向着正式政權狂飆突進。

美國的壓力可謂空前巨大。對於周邊複雜形勢，以及各類目標的攻擊行動沒有太好的防禦能力，把眾多美國士兵生命危險處於極度危險狀態。這也說明在中東地區美國的政策不得人心。

拜登特朗普中東傾向不同 但都不樂觀

毫無疑問，中東問題成了拜登和特朗普競爭總統大位互相攻擊的一個重點。確實兩人在中東問題上有截然不同的取態。

美國站以色列這件事情人盡皆知，但是有一事件是風向標的存在，那就是美國使館的遷移。在國際社會的普遍認知當中，以色列實際的首都應該是特拉維夫，而以色列與巴勒斯坦共同的宗教中心耶路撒冷則是共同管理。但實際上，耶路撒冷實際控制權早就落入以色列的手上。因此在特朗普當美國總統的時候，任性的特朗普就想支持以色列那就支持的徹底一些，於是將駐以使館從特拉維夫遷到耶路撒冷。這一下子可就捅了馬蜂窩，於是美國出現了「支持以色列不徹底，就是徹底不支持以色列」的政治正確。其後拜登上台，針對以色列拜登反而是流露出了少有的矜持。

拜登是贊成所謂「兩國方案」的，但是他覺着特朗普有點太極端了。和平協議還沒簽，就着急忙慌地搬使館，不就會落人口實嗎？不過為了安撫美國國內人的情緒，本次競選中他表示：我不會把大使館搬回特拉維夫，而是將重開美駐東耶路撒冷的領館，以便與巴勒斯坦人展開對話，敦促巴以當局採取主動，維持「兩國方案」的解決前景。因此可以肯定的是，一旦拜登再次連任，他就必須將自己強硬的態度繼續進行下去了。

圖為2018年5月14日，美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷，時任白宮高級顧問伊萬卡和時任財政部長姆努欽出席揭幕儀式。（Getty Images）

而相反，特朗普這次看似不會那麼極端了。競選時他就多次表示要繼續施行「世紀協議」的政治方案，其中承認了以色列佔領約旦河西岸30%的戰略區域及西岸和東耶路撒冷定居點的土地。

本質上來說，巴以問題在拜登政府中是政治問題，背後聯繫的是猶太利益集團和美國的臉面，但是特朗普不在乎，他甚至很反感猶太集團，因此他只在乎巴以問題能給美國帶來多少利益。偶然，現在的中東局勢對於特朗普來說，是留給了他一個亂攤子。拜登4年的時間讓特朗普當時的佈局已經全部喪失，一切又要從頭開始。因此他大概率會不再全力支持以色列，轉而談價碼。對外奔走支持以色列，對內那就是雷聲大雨點小了。

美國共和黨總統參選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月27日在內華達州拉斯維加斯舉行共和黨黨團會議前舉行競選集會。（Reuters）

當然，特朗普真當了總統，沒準結果比這個還要差。畢竟當時跟伊朗死掐不止、退出伊核協定的就是特朗普，而也門胡塞武裝的崛起也離不開特朗普也門政策的收縮，而像敘利亞出兵也是特朗普的傑作。此外，關於援助款項的問題，也許特朗普會卡的更緊，可能會把自己的錢袋子捂住。

未來特朗普真的回歸，也許中東問題會變得不確定因素更多。這位總統「放蕩不羈」的性格導致對於他施政綱領的推測游移不定，只能等到某一天頭版頭條出現的時候，才能知道他又做了怎樣影響中東形勢的事情。