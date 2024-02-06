美斯在日本｜明天會否踢表演賽？日本網民：拜託給我上場一下子

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）與國際邁亞密離開了香港，抵達日本準備另一場的友誼賽。美斯缺陣香港友誼賽一事已成為了國際新聞，日本球迷同樣擔憂美斯到底會否上場。



美斯在2月6日親自在記者會上，解釋了自己未能在香港上陣的理由，並對此表示歉意：「這真的非常不幸。在沙特的第一場比賽中，我感到肌肉有些不適。雖然照了磁力共振後發現沒有受傷，但之後仍然感到不舒服。」

「這是足球場上常見的情況。我很失望無法在香港比賽，希望能有機會在未來某個時間再次在香港踢足球，彌補這個遺憾。」

圖為2月6日，日本東京。美斯獨自一人出席記者會，就在香港缺陣致歉。（Reuters）

國際邁亞密預定在2月7日與日本神戶勝利船舉行友誼賽，在網上有一些已購票的日本網民，在得悉美斯在香港缺席後同樣大感意外。有網民希望美斯最少也能出場一下子：「美斯拜託了！我花了5萬日圓買門票，希望你能稍為出場一下子。」

有些網民則擔心日本天氣狀況，日本關東地區近日受寒流侵襲，東京出現積雪，可能讓美斯更難上場：「這陣子太寒冷了，我想美斯和蘇亞雷斯都不想上場。」

也有網民表示能理解香港球迷的失望：「這場比賽是為了展示明星球員而舉辦的表演賽，大部份觀眾都是為了看美斯而買了昂貴門票。即使無法完美發揮，讓他上場是理所當然的。」

美斯在香港坐足全場，未有上陣：

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以下是日本網民反應：

- 我可是特意飛來新國立競技場看美斯的，若果只是輕鬆跑了跑就算，我會希望大會把飛機票和酒店錢退給我。

- 我想美斯都應該不會上場了吧？若真的上場我想香港球迷會暴動也說不定。

- 廣告上美斯的確說過「我會來的」，他來了，但他沒在廣告說過「我會上場」的啊？

- 每次都會發生這種意外的啦，所以我都不會買這類的表演賽門票。

- 觀客會憤怒很正常，不過我想半年後大家就忘記了吧？

