美斯無上場｜歐美媒體追蹤報道　調侃「美斯狂熱」衰收尾

國際邁亞密2月4日與港隊在香港大球場進行表演賽，阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）沒落場，不少球迷極不滿並「噓爆」大球場，被噓的還有國際邁亞密班主碧咸（David Beckham），場面尷尬。有外國媒體隨之跟進報道。



法媒在社交媒體X賬號發布其報道，以美斯與碧咸被噓為題，報道內文中其中一個小題是「美斯狂熱的心酸結局」（Bitter end to 'Messi mania'）。

有美媒記者現場報道，以跟美斯名字Messi諧音的Messy調侃表演賽最終以球迷憤怒與失望作結，指這是「從美斯狂熱變成一團糟的沮喪……」：

英國《每日郵報》在推文轉發報道時，指出碧咸被噓，以及大批憤怒的球迷高呼「回水」：

連露臉打招呼都不肯

國際邁亞密今午與港隊在香港大球場進行表演賽，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）未有上陣，大批球迷失望而回。據悉，香港與國際邁亞密簽約時，與其他地方的合約一樣，列明美斯會上場至少45分鐘，除非因醫療原因無法上場。美斯在上一場在沙特的賽事，最終也有出場7分鐘。

港府也一直有跟進，在昨日、即2月3日的公開訓練、直至今日早上，國際邁亞密也表示美斯會上陣，直至表演賽開始才突然表示美斯無法上場。

據了解，政府方面也意料到事態嚴重，曾要求美斯出面向球迷講幾句說話，或在頒獎禮上走到前面向球迷打聲招呼及交代一下，但結果全部要求不獲接受。

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政府發言人傍晚時份回應指，政府與一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，並指「主辦單位欠球迷一個解釋。」又稱大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。