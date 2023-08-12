美斯強勢登陸美職聯吸金　成美國最新「財富密碼」

阿根廷超級球星美斯（Lionel Messi／梅西）新賽季加盟邁阿密國際（Inter Miami）。



隨著他來到美國東岸，不僅替美職聯（MLS）帶來超高關注度，美斯旋風更使週邊廠商連帶受益，包含球衣、線上轉播、週邊產品等，銷售量都出現驚人幅度的成長，讓美國企業真正見識到何謂「財富密碼」。

就以美斯在聯盟盃首秀出賽那天，西語線上轉播觀賽人數衝上175萬人次，打破美職聯自2004年以來，單場比賽最大量的觀看人數紀錄。

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最直接且明顯的變化，其實從社群平台的關注度與觀看人次，就能感受到差異，如今無論是MLS官網或邁阿密國際，只要發出的影音片段和美斯有關，都能輕鬆達成數十、或是破百萬次點閱率。

像是前一場聯盟盃，84分鐘美斯操刀自由球破網追平的片段，上線僅4天時間，點閱率就突破一千萬，由此可見美斯的關注度有多高。

另一個直接受益的廠商，就是運動大廠愛迪達（Adidas），過往美斯所在的球隊，像是巴塞隆拿（Barcelona）、巴黎聖日耳門（Paris St-Germain），都是Nike贊助球隊，即便阿根廷國家隊所屬球衣銷量再好，還是不敵這些職業球隊粉絲的口袋。

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如今邁阿密國際的贊助商是愛迪達，讓該集團發言人向媒體透露，粉絲熱情預購下單，讓他們必須要擴大和加快生產線，才能勉強應付那可怕的訂單量。

至於剛剛與美職聯簽下10年長期合作轉播權的蘋果Apple，他們更是樂見美斯加盟，無論是美國本土、拉丁美洲或海外市場，從美斯如此驚人的影響力，外加現場門票幾乎是一票難求的情況，可預期線上串流轉播人數，會持續增加上升。

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