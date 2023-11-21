美斯世界盃6件球衣將拍賣　蘇富比料成交價破體育藏品紀錄

球王美斯（Lionel Messi）去年帶領阿根廷贏得該國36年來首個世界盃冠軍。他在卡塔爾關鍵賽事中所穿的6件球衣，預定本月晚些時候由蘇富比拍賣，拍賣行估計將成為歷來成交價最高的運動收藏品。



該6件拍賣球衣，包括對陣法國的決賽上半場、對戰克羅地亞的4強、對荷蘭的8強、對澳洲的16強賽事，以及3場分組賽中的2場比賽時美斯所穿的球衣。蘇富比在一份聲明中表示，這些非凡的藏品估計價值超過1,000萬美元。

美斯：Argentina's Lionel Messi celebrates with the trophy in front of the fans after winning the World Cup final soccer match between Argentina and France at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Sunday, Dec. 18, 2022. (AP Photo/Martin Meissner)

目前，足球球衣最高成交價紀錄，是已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年墨西哥世界盃決賽周，於8強使出「上帝之手」時所穿的球衣，去年5月以930萬美元賣出。

聲明中指出，今次拍賣所得的部份收益將捐贈美斯基金會（Leo Messi Foundation）所支持的慈善項目，以協助患有罕見疾病的兒童。不過，蘇富比未透露收益捐贈比例。球衣將於11月30日至12月14日間，在紐約蘇富比免費公開展出，並在同時舉行的專場上拍賣。

至目前為止，落場版體育紀念品的最高成交價格記錄，是1998年NBA總決賽時米高佐敦（Michael Jordan）的球衣，去年成交價約為1,010萬美元。