美斯世界盃6件球衣將拍賣　蘇富比料成交價破體育藏品紀錄

球王美斯(Lionel Messi)去年帶領阿根廷贏得該國36年來首個世界盃冠軍。他在卡塔爾關鍵賽事中所穿的6件球衣,預定本月晚些時候由蘇富比拍賣,拍賣行估計將成為歷來成交價最高的運動收藏品。



該6件拍賣球衣,包括對陣法國的決賽上半場、對戰克羅地亞的4強、對荷蘭的8強、對澳洲的16強賽事,以及3場分組賽中的2場比賽時美斯所穿的球衣。蘇富比在一份聲明中表示,這些非凡的藏品估計價值超過1,000萬美元。

美斯:Argentina's Lionel Messi celebrates with the trophy in front of the fans after winning the World Cup final soccer match between Argentina and France at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Sunday, Dec. 18, 2022. (AP Photo/Martin Meissner)