美斯世界盃6件球衣將拍賣 蘇富比料成交價破體育藏品紀錄
撰文：蕭通
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球王美斯（Lionel Messi）去年帶領阿根廷贏得該國36年來首個世界盃冠軍。他在卡塔爾關鍵賽事中所穿的6件球衣，預定本月晚些時候由蘇富比拍賣，拍賣行估計將成為歷來成交價最高的運動收藏品。
該6件拍賣球衣，包括對陣法國的決賽上半場、對戰克羅地亞的4強、對荷蘭的8強、對澳洲的16強賽事，以及3場分組賽中的2場比賽時美斯所穿的球衣。蘇富比在一份聲明中表示，這些非凡的藏品估計價值超過1,000萬美元。
目前，足球球衣最高成交價紀錄，是已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年墨西哥世界盃決賽周，於8強使出「上帝之手」時所穿的球衣，去年5月以930萬美元賣出。
聲明中指出，今次拍賣所得的部份收益將捐贈美斯基金會（Leo Messi Foundation）所支持的慈善項目，以協助患有罕見疾病的兒童。不過，蘇富比未透露收益捐贈比例。球衣將於11月30日至12月14日間，在紐約蘇富比免費公開展出，並在同時舉行的專場上拍賣。
至目前為止，落場版體育紀念品的最高成交價格記錄，是1998年NBA總決賽時米高佐敦（Michael Jordan）的球衣，去年成交價約為1,010萬美元。