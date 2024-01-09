MeToo｜日本綜藝天王松本人志涉性侵 宣布全面停工震驚全國
撰文：中天新聞網
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在日本娛樂圈有著大哥地位的名主持人松本人志被爆料，在一場派對上性侵一名女子，且接連爆出他性騷擾多名女性，他在1月8日宣布暫停所有演藝工作。
綜合日媒報導，60歲的松本人志隸屬知名經紀公司吉本興業，被爆料在2015年參加諧星小澤一敬主辦的派對時，性侵派對上一名女子，但吉本興業已對此做出否認，並表示將對爆料媒體提告。
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爆料媒體更指出，松本人志利用職權對多名女子性騷擾，吉本興業依舊否認，但昨日松本人志卻突然宣布全面停工，理由是因為要打官司「會很累」。
松本人志目前正主持7個節目，還和搭檔濱田雅功一同代言「藏壽司」，同時是漫才大賽《M-1大賽》的評審，大阪世界博覽會的推廣大使，這下一停工令外界相當驚訝。
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