王毅與韓國外長趙兌烈通話　促奉行積極客觀友善對華政策

中國外交部表示，中國外交部長王毅2月6日應約同韓國外長趙兌烈通電話，他表示希望韓方奉行積極客觀友善的對華政策，又稱雙方應共同維護產供鏈穩定暢通，抵制經濟問題政治化、泛安全化和工具化。



外交部指，王毅祝賀趙兌烈出任韓國外長，表示中韓互爲重要近鄰和合作夥伴，建交以來雙邊關係取得豐碩成果，給兩國人民帶來巨大福祉，也為促進地區和平發揮了積極作用。

他稱中國對韓政策保持穩定性、連續性，始終將韓國作為重要合作夥伴，希望韓方奉行積極客觀友善的對華政策，恪守一個中國原則，維護好中韓關係政治基礎，推動兩國關係回到健康穩定的發展軌道。

2024年1月5日，中國外交部長王毅在中國北京釣魚台迎賓館舉行的中美建交45周年紀念活動發表講話。（Pool via REUTERS）

他又指中韓經濟聯繫密切，產供鏈高度互嵌，雙方應共同維護產供鏈穩定暢通，抵製經濟問題政治化、泛安全化和工具化。

中方引述趙兌烈指，韓中建交後兩國合作取得飛躍式發展，韓中關係非常重要，韓國政府高度重視發展對華關係，願同中方增進互信，聚焦合作，密切高層往來，在經濟、人文等領域不斷積累成果，推動兩國關係可持續發展。

他又指韓方一個中國立場沒有變化，韓中經貿聯繫密切，韓方贊同經貿問題不應泛安全化，雙方可就保持產供鏈穩定加強溝通協調。

朝鮮半島局勢緊張事出有因

外交部指雙方還就朝鮮半島形勢等交換意見。王毅表示當前半島局勢緊張事出有因，希望各方保持冷靜克制，不採取加劇緊張的言行，通過對話協商解決各自合理關切。