CNN員工稱高層下達「親以」指令　以巴衝突報道存在偏見

本輪巴以衝突爆發以來，美國媒體的報道公正性多次受到質疑，如今，英媒揭露，美國主流媒體有線電視新聞網（CNN）多名工作人員指認，該網站在巴以衝突報道中的「親以」傾向構成「新聞瀆職」。



英國《衛報》2月4日發表文章稱，CNN正面臨自其員工強烈反對，美國和海外編輯部的記者們批評公司管理層的指令和內容審核流程歪曲了巴以衝突的報道，導致「以色列政治宣傳的倒灌」，並稱該公司編輯政策對巴勒斯坦人視角的敘述進行單方面審查。

對此，CNN發言人在給《紐約郵報》的聲明中稱，「我們從根本上拒絕接受稱我們對10月7日襲擊後果的報道有失公允的說法。」

值得一提的是，CNN聲明中將本輪巴以衝突形容為「10月7日襲擊後果」的表述，正是CNN員工們控訴的內部報道指令之一。《衛報》援引6名來自CNN美國本部和海外新聞編輯部門的員工的說法，並根據十幾份CNN內部備忘錄和電子郵件，披露CNN在巴以衝突期間要求員工遵循一套嚴格的編輯準則。

受訪的CNN記者們透露，該公司報道巴以衝突時的「親以」基調來自CNN新任總編輯兼首席執行官馬克·湯普森（Mark Thompson）的指示，來自英國的湯普森在10月7日哈馬斯（巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動）突襲以色列兩天後上任。

掌管CNN之前，湯普森曾任《紐約時報》總編；2004-2012年，他擔任英國廣播公司（BBC）總裁，在BBC任職期間被指曾多次屈服於來自以色列政府的壓力，包括2005年將BBC常駐耶路撒冷的知名記者免職。

《衛報》稱，去年10月下旬，隨着以色列對加沙地帶的報復性襲擊造成的死亡人數急劇上升，以軍開始準備地面行動，一套「指導方針」出現在CNN工作人員的電子郵箱裏。

英國《衛報》報道，美國有線電視新聞網 (CNN) 工作人員表示，該網的親以色列傾向構成「 新聞失​​職」。

這份兩頁紙的備忘錄頂部有一條註釋寫道，首席執行官馬克·湯普森提醒大家注意一個段落——儘管CNN將報道以色列襲擊造成的人道主義災難和衝突的歷史背景，但「我們必須提醒讀者當前衝突的直接原因，即哈馬斯襲擊且大規模屠殺、綁架平民」。《衛報》稱，這段話在備忘錄中特意用斜體標出。

CNN工作人員表示，這份備忘錄落實了該媒體的報道框架，即在CNN的新聞中，要暗示哈馬斯的襲擊是以色列開展軍事行動的理由，而其他背景和歷史則經常被邊緣化。

有工作人員稱：「除了指示以色列不管做什麼，哈馬斯都是罪魁禍首之外，編輯們還能怎麼解讀（這份備忘錄）呢？（按照指導方針）以色列的每一次行動——大規模空襲，摧毀整條街道，摧毀整個家庭——報道最終都會被篡改成一種『他們自找的』敘事。」

《衛報》披露，上述備忘錄還提到，提及加沙衛生部門發布的傷亡人數時必須註明這是「哈馬斯控制的」機構發布的數字，暗指加沙地帶上萬名兒童死亡的報告是「不可靠的」。但世界衛生組織和其他國際機構均表示，這些數字基本上是準確的。

CNN工作人員稱，這項要求是馬克·湯普森在一次編輯會議上制定的。

以巴衝突：2024年2月1日，加沙南部拉法市，一名巴勒斯坦難民領取聯合國近東救濟工程處分發的麵粉。（Reuters）

《衛報》指出，上述報道指令都來自CNN位於美國佐治亞州亞特蘭大市的總部，總部負責監管報道內容的有三個部門：新聞標準與實踐部、法務部和事實核查部。

新聞標準與實踐部高級總監大衛·林賽（David Lindsay）去年11月初發布了一項指令，他將哈馬斯的聲明稱為「煽動性言論和政治宣傳」，「其中大部分內容以前已經說過很多次，沒有新聞價值，我們應該謹慎，不要給它一個平台。」

林賽補充稱，如果一份聲明被視為有必要加入報道，可以用，但得加上一堆背景，「避免將其作為一個獨立的聲明或引語。」《衛報》稱，這等同於禁止CNN報道大多數哈馬斯方面的聲明。

相比之下，一名CNN工作人員指出，該公司多次播放以色列官員和美國支持者的煽動性言論和政治宣傳內容，而且在採訪這些人時往往不會對相關言論提出質疑。

CNN員工們還指出，其他媒體採訪了哈馬斯領導人，但CNN沒有，就連英媒那種將BBC採訪哈馬斯發言人加齊·哈馬德（Ghazi Hamad）的內容大量刪減，裁成短視頻的那種已經過濾完的報道都沒有。CNN員工間流傳一種觀點，讓哈馬斯的採訪通過那三個監督部門「會是一種痛苦」。

此外，CNN的新聞部門和記者被要求禁用任何由哈馬斯拍攝的視頻，除非得到三個監督部門和編輯部門高管的批准。一個例子是，去年10月23日，一個指令要求，報道不得顯示哈馬斯釋放兩名以色列人質的錄音。兩天後，林賽又宣佈了一項規定，85歲以色列人質約赫夫德·利夫希茨獲釋時與哈馬斯武裝分子握手的視頻「只有在特別寫到她決定與綁架者握手的時候才能使用」。

據《衛報》報道，來自CNN的消息人士承認自本輪巴以衝突爆發以來，該公司沒有采訪過哈馬斯，但他們表示，CNN沒有禁止此類採訪。

報道提到，除了這些來自CNN亞特蘭大總部的指令，CNN還奉行一個長期政策，即所有關於巴以局勢的報道都必須經過CNN耶路撒冷分社的審核後才能發布。去年7月，CNN創立了一個名為「第二眼」的程序，以加快審批速度。

一些人認為，考慮到報道巴以局勢的巨大敏感性，以及以色列當局和親以團體試圖左右報道的情況，這一審查流程無可厚非。但一些人批評稱，這項原本旨在保持報道水準的措施，已成為一種「自我審查」的工具，目的就是為了「避免爭議」。

一些工作人員透露，儘管有報道以色列和巴勒斯坦的經驗，一些CNN記者仍會避免報道約旦河西岸當前的事件，因為他們認為CNN不會允許自己報道整個事件。本輪巴以衝突去年10月爆發以來，儘管雙方大規模衝突發生在加沙地帶，但在約旦河西岸，一些極端猶太定居者時常襲擊巴勒斯坦平民，導致人員傷亡。

「最終，CNN對巴以衝突的報道相當於新聞業的瀆職行為。」一名CNN工作人員告訴《衛報》，像這樣的機構規則影響了CNN的報道。

對於CNN本次衝突期間發布的失實報道，《衛報》舉例稱，CNN主持人薩拉·西德納（Sara Sidner）在襲擊發生4天后引述以色列總理發言人的說法，信誓旦旦地稱哈馬斯10月7日「斬首數十名以色列嬰兒，且已得到以總理辦公室證實」，但在西德納報道前，已有不少證據顯示此傳言無根據：沒有任何視頻證據、實地探訪記者沒看到證據、當地軍事官員未提及此事，且哈馬斯否認。

但CNN副總裁當時發出指示稱，美國總統拜登10月11日稱其看到了有關「恐怖分子斬首嬰兒」的照片，等於「支持了以色列政府的說法」。實際上，美國白宮發言人11日澄清，拜登和其他美國官員並未看到或獨立證實「哈馬斯分子斬首以色列兒童」。

在發布未經證實的報道招致批評後，CNN報道了以色列官員撤銷指控的情況，但一名工作人員認為，彼時損害已經造成，這是「新聞工作的失敗」。

「多年的壓力」

《衛報》稱，CNN報道偏頗的背後是「多年的壓力」。一些CNN記者認為，問題的根源在於以色列政府及美國國內親以人士長期對CNN施加的壓力，以及CNN對失去廣告的擔憂。

在本世紀初第二次巴勒斯坦大起義的輿論戰中，CNN曾得罪過以色列當局，被以色列時任通訊部長斥為「邪惡、有偏見和不平衡」的媒體。CNN創始人特納2002年稱，以色列對巴勒斯坦人實施恐怖主義活動，上述言論引發以色列抗議。以色列國內當年對CNN的抵制造成CNN的收入受到影響。

隨後CNN高層屈服，CNN時任董事長兼首席執行官沃爾特·艾薩克森（Walter Isaacson）通過以色列電視台譴責特納，但沒有平息來自以色列的批評。後來，CNN首席新聞官伊森·喬丹（Eason Jordan）頒佈了一項新規，禁止CNN發布自殺式炸彈襲擊者的聲明，也不能採訪他們的親屬，他本人親自飛往以色列平息了那場政治風暴。

如今，CNN被員工指控親以傾向越來越明顯，但以色列可能「不領情」。

去年11月，以色列方面公開抨擊CNN、《紐約時報》、美聯社和路透社，稱有「報道」指上述媒體在加沙地帶的員工與哈馬斯有聯繫，甚至事先得到了10月7日會發生襲擊的情報，要求這些媒體進行「徹查」。隨後四家媒體迅速發表聲明，否認事先對10月7日的襲擊知情。

據《紐約郵報》2月5日報道，針對《衛報》的爆料，CNN發言人在一份聲明中稱：「我們從根本上拒絕接受稱我們對10月7日襲擊後果的報道有失公允的說法。」

「在過去四個月裏，除了以色列的聲音外，我們還積極尋求來自加沙和巴勒斯坦的聲音，包括來自哈馬斯的聲音。」這位發言人宣稱，CNN的「內部流程反映了我們對準確性的承諾，我們已經引領了全行業對進入加沙、從加沙內部進行報道的呼籲。」

至今已有多名記者在加沙死於以軍襲擊。2024年1月7日，半島電視台（Al Jazeera）記者赫杜赫（Wael Dahdouh）送別因以軍空襲逝世的兒子。（Reuters）

值得一提的是，去年11月9日，來自《洛杉磯時報》《波士頓環球報》《華盛頓郵報》《衛報》和路透社、彭博社等十多家國際新聞機構的超過750名記者集體簽署了公開信，指控以色列在加沙殺害記者並譴責這一行徑，同時批評西方媒體對新一輪巴以衝突的報道存在偏頗。在《華盛頓郵報》和《紐約郵報》當時的報道中，未提及CNN員工的參與。

當地時間2月5日，加沙地帶衛生部門表示，自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以色列對加沙地帶發動的軍事行動已造成27478名巴勒斯坦人死亡，66835人受傷。以色列方面稱，衝突導致以方1300多人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

