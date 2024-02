《華爾街日報》和《紐約時報》的伊斯蘭恐懼症

這些媒體應該公開道歉,並使其員工和觀點多樣化,以履行其作為記者的道德義務。

本周末,美國一些主要報紙在發表被視為「偏執」、「仇視伊斯蘭」、「種族主義」和「魯莽」的觀點文章後受到批評。

《華爾街日報》周五下午發表的一篇評論文章寫道:「歡迎來到迪爾伯恩,美國的聖戰之都。」(Welcome to Dearborn, America’s Jihad Capital)

周六,《紐約時報》發表了長期專欄作家弗里德曼(Thomas Friedman)的一篇文章,題為「通過動物王國了解中東」 (Understanding the Middle East Through the Animal Kingdom)。

位於密歇根州的迪爾伯恩(Dearborn)是美國穆斯林人口最多的城市,在《華爾街日報》將其稱為美國「聖戰之都」後,由於擔心遭到仇恨襲擊,該市增加了警力。

這篇仇視伊斯蘭的文章由史蒂文·史達林斯基(Steven Stalinsky)撰寫,他是一名關注「恐怖主義」的評論員,曾擔任總部位於華盛頓特區的親以色列中東媒體研究所的執行董事。

迪爾伯恩市長哈穆德(Abdullah H. Hammoud)周六表示,在史達林斯基發表他稱之為「偏執」和「仇視伊斯蘭教」的文章後,該市警察正在加強在禮拜場所和主要基礎設施點的警力。美國伊斯蘭關係委員會和阿拉伯裔美國反歧視委員會譴責該篇文章是反阿拉伯和種族主義的,因為它暗示該市居民,包括宗教領袖和政治家,支持巴勒斯坦哈馬斯和極端主義。

為了回應《華爾街日報》的這篇文章,總統拜登(Joe Biden)周日下午在Twitter上寫道:

「美國人知道,根據少數人的言論來指責一群人是錯誤的。這正是可能導致伊斯蘭恐懼症和反阿拉伯仇恨的原因,這種情況不應該發生在迪爾伯恩或任何美國城鎮的居民身上。我們必須繼續譴責一切形式的仇恨。」

拜登的推文發出後不久,密歇根州州長格雷琴惠特默(Gretchen Whitmer)發推文說:

迪爾伯恩是一個充滿活力的社區,充滿了密西根人,他們日復一日地為我們州做出貢獻。伊斯蘭恐懼症和一切形式的仇恨在密西根州或任何地方都沒有立足之地,肯定的。

弗里德曼在《紐約時報》上發表的題為《透過動物王國了解中東》的文章將伊朗比喻為一隻「寄生黃蜂」,而也門、黎巴嫩、伊拉克和敘利亞的代理人則是毛蟲。弗里德曼聲稱,「我們沒有反制策略,可以在不放火燒毀整個叢林的情況下安全有效地殺死黃蜂」,暗示美國會在軍事上摧毀整個中東,以消滅伊朗及其盟友。他得出的結論是,他可以透過觀看《動物星球》來「思考」中東。

美國-阿拉伯反歧視委員會執行董事阿貝德·阿尤布 (Abed A. Ayoub) 在推特上寫道:

「對任何其他人這樣說,看看反應- @tomfriedman會在墨水乾之前被解僱。這個選舉季的開始提醒人們,反阿拉伯種族主義和伊斯蘭恐懼症是主流。這就是為什麼這種垃圾可以被如此多的人接受。很多,而且不會有任何責任。」

《紐約客》前檔案編輯艾琳‧奧弗比 (Erin Overby) 在Twitter上寫道:

「弗里德曼 在《紐約時報》上發表的這篇專欄文章將中東國家與動物、害蟲和昆蟲進行了比較,其種族主義色彩如此惡毒,好比在《衝鋒報》(Der Sturmer,二戰時期的納粹刊物)刊登的或在94年大屠殺發生前的盧旺達電台上播出。這是令人震驚的冒犯,弗里德曼應該被解僱。」

原文刊登於美國獨立媒體Common Dreams,香港01編譯