哈馬斯「正面回應」停火協議提案　布林肯：訪以色列時討論

巴勒斯坦武分子哈馬斯2月6日發表聲明稱，已就埃及和卡塔爾擬定的加沙停火協議提交回應。卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）稱，已收到哈馬斯的「正面回應」。正在卡塔爾訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，將在7日訪問以色列時，與以色列官員討論哈馬斯的回應。



哈馬斯在聲明中稱，該組織以積極態度處理提案，目前是確保期間全面停火、停止對巴勒斯坦人民的侵略，保障救濟、庇護和重建，並解除對加沙地帶的圍困，及實現囚犯交換。

布林肯在卡塔爾與穆罕默德共同舉行記者會，稱正檢視回應內容，還有很多工作要做，但相信協議最終能達成。他將在7日訪問以色列時，與以色列官員討論。不過，布林肯及穆罕默德均拒絕交代協議細節，指目前仍是談判關鍵時刻。穆罕默德稱，已將哈馬斯的回應通知以色列。

2024年2月6日，以色列與哈馬斯的衝突持續，流離失所的巴勒斯坦兒童，在靠近埃及邊境的拉法（Rafah）避難營地玩耍。（Reuters）

路透社引述消息人士稱，該項協議的內容包括：雙方停火至少40天，哈馬斯將分階段釋放剩餘的平民人質、士兵，以及交還人質屍體，以換取以色列大量釋放巴勒斯坦囚犯。 但以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）多次表示，不會同意協議提案的所有內容。