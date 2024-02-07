彭博社：從中國市場撤離資金大部分流向印度

彭博社報道，總部位於蘇黎世的馮託貝爾銀行旗下子公司，已將印度列為其在新興市場的最大投資對象。此外，全球資產管理集團駿利亨德森在研究收購基金公司，就連傳統上較為保守的日本散戶投資者也開始擁抱印度，並減少對中國的投資。



高盛和摩根士丹利等華爾街巨頭都認可，印度是未來10年的主要投資目的地，而在20年前，投資人普遍押注中國將是全球最大的增長市場。

印度的經濟增長與其股市價值歷來密切相關。如果印度經濟繼續以7%的速度增長，市場規模的平均增長率至少也會達到7%。在過去20年裏，印度國內生產總值和市場資本化同步增長，從5000億美元（約38,102億港元）增至3.5萬億美元（約27.3億港元）。

在美國交易所交易基金市場，購買印度股票的主要基金在2023年四季度獲得了創紀錄的資金流入，而中國四大基金合計流出近8億美元。新興投資組合基金研究公司（EPFR）的數據顯示，自2022年以來，活躍債券基金每從中國撤出1美元，就會在印度投入50美分。

印度1.2萬億美元的主權債券市場將從今年6月起被納入摩根大通公司的全球債務指數。滙豐銀行資產管理公司認為，此舉可能會在未來幾年吸引多達1000億美元的資金流入。

1月中旬，印度一度超越香港，成為全球第四大股票市場。摩根士丹利預測，到2030年，印度股市將成為全球第三大股市。印度在摩根士丹利資本國際公司發展中市場股票基準中的18%權重目前處於歷史最高水平，而中國的份額已降至有紀錄以來的最低水平24.8%。