印度女星癌逝各界哀悼　突「死後復活」IG發文　原因惹眾怒

印度有名女星2日驚傳因為子宮頸癌驟逝，並在個人社群平台公布這個消息，正當粉絲與各家媒體陸續表達哀悼時，該女星突然又上傳影片。



除了表示自己其實並未死亡外，更聲稱希望藉由自己的「假死」來提高人們對子宮頸癌的認知，並為此感到自豪，這樣的行為曝光後也引發軒然大波。

曾承諾印度贏世界盃即「脫衣慶祝」爆紅 點圖放大看涉事貼文及更多潘迪的照片：

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《衛報》報道，現年32歲的印度真人騷女星、前演員潘迪（Poonam Pandey）曾在2011年因為承諾若印度國家隊贏得板球世界盃，自己將「脫衣慶祝」而成名。

沒想到潘迪的官方Instagram在2日無預警地上傳貼文，其團隊表示「今天早上對我們來說是艱難的一天，我們深感悲痛地通知大家：我們深愛的潘迪因子宮頸癌過世」。

潘迪的團隊還在透過媒體發布的聲明中表示「潘迪勇敢地與疾病作鬥爭，但仍不幸去世」，她的經紀人夏爾馬（Nikita Sharma）更向記者提及「潘迪在與健康作鬥爭時表現出堅定不移的精神確實令人驚嘆」，並呼籲「我們迫切需要提高對子宮頸癌的認識並採取積極措施，以此預防這類的可預防疾病」。

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正當同業和粉絲在社群媒體上表達悲傷和哀悼時，潘迪隨卻突然在Instagram上傳影片，她對着鏡頭表示「我其實沒有死」，接着向粉絲道歉，並說道「是的，我假死了，這很極端，我知道，但突然間我們都在談論子宮頸癌，不是嗎？我為我的死訊所取得的成就感到自豪」。

潘迪還提到「我仍舊活着，並沒有因子宮頸癌而死，但不幸的是有成千上萬的婦女真的因子宮頸癌而死」，並稱「與其他癌症不同，子宮頸癌是完全可以預防的，關鍵在於接種人類乳突病毒（HPV）疫苗和早期檢測」。

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這樣的「假死宣傳」瞬間點燃網友的怒火，有粉絲在影片下方留言稱「這是我見過最怪的宣傳」、「以後根本不會有人相信你說的話，你毀了自己的公信力」，也有大量網友批評潘迪「虛偽」、「差勁」和「糟糕」，代表她的手法並不受到肯定。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，印度的子宮頸癌病例佔全球病例的近4分之1，每天有超過200名女性死於這個疾病。

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