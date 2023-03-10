以神之名︱韓邪教牧師李載祿性侵信徒囚16年　今癌症末期短暫出獄

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》講述韓國邪教的惡行，當中包括「萬民中央教會」李載祿牧師，他曾因性侵9名女信徒判囚16年。韓媒3月10日稱，李載祿確診癌症，病情已到末期，他1月獲准暫停執行刑期、短暫出獄。



韓聯社網站3月10日稱，李載祿1月獲准以健康問題為由暫停執行刑期，他的暫緩執行期3月中結束。但他已申請延長暫停執行刑期的時間。

報道指，萬民中央教會本來有約13萬名信徒。李載祿被指性侵9名女信徒共逾40次，他2019年被判監16年，在大邱監獄服刑。

在紀錄片《以神之名》中，李載祿被指控以「聖靈之火淨化心靈」對信徒洗腦，聲稱自己能醫治眾多疾病。他會把信徒分為五個層級，然後以各種名義舉辦捐獻活動，以信徒捐獻多少金錢來決定層級。

李載祿更會售賣「務安甜水」，聲稱有治癒功能，只要喝下或者塗抹在身上會體驗到「奇蹟」。

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