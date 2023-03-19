以神之名｜盤點7部邪教電影「人民聖殿教」集體自殺導致914人死亡

【以神之名信仰的背叛／Netflix／方力申女友葉萱Maple Yip／攝理教教主鄭明析】《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國攝理教背後的邪惡之面，而且都是源自真實事件。除了韓國之外，其實世界各地還有許多邪教的存在，因此有些電影也將這些邪教元素添加到電影裡。邪教總是離不開性、金錢、權力、個人崇拜，所謂的精神領袖會以各種「花言巧語」來控制著信徒，



而以下這7部電影不只是集結了宗教元素，還包括了惡魔、獻祭等等陰暗元素。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《魔鬼怪嬰》（Rosemary's Baby/羅絲瑪麗的嬰兒/失嬰記）

這一部電影改編自一本同名小說，劇情內容講述一對夫婦蘿絲瑪麗與蓋伊搬進紐約的布拉弗大樓，雖然已有友人提醒這棟大樓有著一些恐怖傳聞，他們依然搬了進去。入住後，他們認識了老鄰居卡斯維夫婦，後者還送了一條特殊的項鍊墜飾。這一條項鍊有著一股獨特的氣味，卡斯維指著是一個幸運符，而這股味道則是藏在裡面的植物根。不久，蘿絲瑪麗在受孕的那一晚，夢到了與惡魔結合，讓她不禁在想到底寶寶的父親是自己的丈夫還是撒旦。

由於電影內有召喚撒旦的場面，因此在民間有傳聞這一部電影是電影史中最邪門的電影詛咒，因為所有參與這一部電影的製作工作人員都沒有好下場。負責配樂的Krzysztof Komeda在完成配樂後的幾個月在洛杉磯無故墮崖，在昏迷了數月後最終仍然撒手人寰。另一個更轟動的則是這部電影的導演羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）當時的妻子莎朗蒂（Sharon Tate）在該電影裡也有擔任一個角色，就在電影上映一年後被邪教組織「文遜家族」（Manson Family）的三名成員無端殺死，其中就包括了一起聚會的朋友和還在腹中的寶寶。不得不提的是，拍攝電影的地點正是The Beatles重要成員之一的約翰藍儂（John Lennon）被槍殺的地點，在電影中更是撒旦在此棲息的地點，所以這一部電影的傳聞不是假的。

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二、《Helter Skelter》

這一部電影改編自真實事件，也就是導演羅曼波蘭斯基妻子莎朗蒂被「文遜家族」成員殺害的事故。在60年代末期的美國，越戰失敗、經濟出現危機、人權運動開始冒起，在這個錯雜混亂的社會裡有許多人渴望找到解脫的門路。嬉皮士文化讓許多年輕人更嚮往：提倡性愛、濫藥、不積極，因此查理斯文遜（Charles Manson）的出現讓這類型年輕人更加為之瘋狂。加上他們相信文遜其實是基督的化身，因此文遜就這樣被推崇成為他們的精神領袖。文遜擁有了這麼多擁護者後，開始打造自己的理想國所以有了殺人計畫。在1969年8月，文遜帶領著他的信徒在洛杉磯裡開殺戒，在兩天裡就殺了7個人，在案發現場也以血留下：「Healter Skelter」證明是文遜家族幹下的，這個詞在文遜家族裡指的是發動末日的種族和階級戰爭。這部電影講述了文遜家族的生活方式、犯下的謀殺案、調查以及最終審判。

三、《Waco: The Rules of Engagement》

《Waco: The Rules of Engagement》是一部1997年的紀錄片，講述了1993年的韋科慘案。這場持續51天的對峙始於2月28日美國煙酒槍炮及爆裂物管理局對德克薩斯州韋科市外的大衛教教堂和住宅的襲擊，並以4月19日聯邦調查局對該建築物的襲擊結束。襲擊發生後，大樓著火導致86人包括了「大衛教教主」大衛考雷什（David Koresh）本人在內都死亡。這部由Dan Gifford旁白的影片結合了FBI談判錄音帶、大衛式家庭錄影、國會聽證會關於大衛的錄影，以及對大衛式倖存者、執法部門代表、獨立調查員、學者和科學家的廣泛採訪。這部電影描繪了一幅執法行動的黑暗畫面，指控FBI特工於4月19日向大衛教教徒的大樓開槍。

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四、《瓊斯鎮慘案：人民聖殿教的興亡》（Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple）

《瓊斯鎮慘案：人民聖殿教的興亡》揭示了圍繞人民聖殿教及其領袖吉姆瓊斯（Jim Jones）發生的事件的新鏡頭，吉姆瓊斯帶領他的宗教團體的900多名成員前往圭亞那的一個名為瓊斯鎮的定居點，他於1978年11月在那裡用有毒的調味劑策劃了一場大規模自殺。電影裡採用了敘述的形式，採訪了前聖殿成員、瓊斯鎮倖存者和認識瓊斯的人。根據歷史，這一個教派在美國印地安納州印第安納坡里斯市成立於1953年，原本這一個教派與其他宗教團體沒有什麼不同，直至60年代中期之後，教派開始變質。當有關當局得到大量的投訴後，便組織考察團前去調查，但吉姆瓊斯一直將真相掩蓋，結果就雙方起了爭執。隨後，考察團被吉姆瓊斯的私人武裝攻擊，只有數人倖存成功離開。而人民聖殿教的集體自殺導致914人死亡，其中有276人是兒童，吉姆則是在太陽穴開槍殺死了自己。

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五、《Jesus Camp》

《Jesus Camp》是一部2006年的美國紀錄片，改編於真實事件。電影講述了一個充滿魅力的基督教夏令營，孩子們在暑假期間被教導他們擁有預言的天賦並且可以為基督奪回美國。《Jesus Camp》在2006年翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）上首映，獲得了第79屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片長片提名，這部電影給有關營地帶來了爭議，最終導致營地關閉。在營地，孩子們被灌輸需要淨化自己，這樣才能成為上帝的軍隊的一部分，孩子們需要站在使美國轉向保守的基督教價值觀的最前沿，因此基督徒需要專注於訓練孩子，因為敵人（激進伊斯蘭教）專注於訓練他們的孩子。在營地裡，主辦單位將孩子們的準備與中東恐怖分子的訓練進行了比較，她希望看到所有的年輕一輩都致力於耶穌基督的事業，徹底地為福音獻出生命，就像他們在巴基斯坦、以色列和巴勒斯坦一樣。這些孩子在參加了有關的夏令營後，有望能成為下一個葛培理牧師（Graham），主辦單位透過各種洗腦方式，讓孩子們從小就確定自己的信仰，灌輸福音派基督教價值觀。

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六、《先知的獵物》（Prophet's Prey）

《先知的獵物》是一部2015年美國紀錄片，影片講述了基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會主席Warren Jeffs的故事，他現在在德克薩斯州監獄，因強姦未成年女孩而被判無期徒刑。Warren Jeffs在美國掌管著摩門教末世聖徒教會，也是實行一夫多妻制最大的教派之一。這一個教會宣揚的是成年男子必須要要與3名年輕女子以上結合才可以成功上到天堂，越多妻子則表示距離天堂越近，但這個教義讓摩門教正派感到不恥，是走歪了。Warren Jeffs的父親在2002年去世後，Warren正式接任該教會的教主位置，正式頭銜是先知、總統、啟示者、祭司長。Warren不只是接任了父親的職位，另外也將自己的繼母據為己有。根據統計，Warren有78名妻子，而其中有29名原為他的繼母，78名裡的56人則是姐妹關係，其中24人年齡不足17歲。Warren有幾十個孩子，而住在這裡的孩子都不需要去學校上課，只能在Warren建設的教會學校上課，透過課堂灌輸屬於自己一套的宗教教義和一些科學與歷史。其餘的雜誌、兒童讀物、娛樂活動，凡事能與外界接觸的方法都被禁止，以免剝弱了對他的崇拜與信仰。2005年6月，Warren被控性虐兩名分別12歲與14歲的少女而入獄，他被判刑入獄服刑119年。雖然人在監獄中，但是他仍然能操控其教會，他的妻子會定期探望他並將他所說的錄音起了作為紀錄，他們仍然相信他所說的，這樣才可以上天堂，但追隨者明顯少了很多。

七、《解密山達基》（Going Clear: Scientology and the Prison of Belief／撥開迷霧：山達基教與信仰囚籠）

《解密山達基》是一部2015年關於山達基的紀錄片。這部電影通過呈現該組織及其創始人L.羅恩賀伯特（L. Ron Hubbard）的濃縮歷史來解構山達基的主張，研究名人與山達基之間的互動，並突出一些前成員的故事以及他們所描述的虐待和剝削的體驗。山達基教會對這部電影反應強烈，向影評人抱怨他們的評論，並譴責電影製作人和他們的受訪者。這部電影分為三個不同的場景：前山達基教徒加入山達基教的過程、山達基教及其創始人的歷史、對教會成員的虐待和其領導層行為不當的指控。這部電影通過視訊短片將名人成員尊特拉華達（John Travolta）和湯告魯斯（Tom Cruise）的言論與前山達基教徒的經歷進行對比，描繪了他們所扮演的角色。

除了第一部是改編於小說之外，其餘幾部都是根據真實事件改編的紀錄片，讓我們看到這些邪教的成立與如何以洗腦的方式來吸引信徒，但也提醒所有人必須保持警惕，莫掉入邪教的花言巧語裡。

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