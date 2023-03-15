香港攝理教調查｜異端邪教控制行為情緒　關注團體籲勿怪責受害人

香港人葉萱（Maple Yip）去年親身舉報韓國（南韓）攝理教教主性侵，以真實身份接受紀錄片訪問，但紀錄片播出後，有人在網上嘲諷，造成二次傷害。過去十多年一直有關注包括攝理教的新興宗教關注事工總幹事楊子聰呼籲不要怪責受害者，異端邪教透過思想、行為操控，令受害人困在精神監牢中。

浸大宗教及哲學系前高級講師陳士齊亦認為，教育界要教學生如何分辨邪教，擋走不合宜的傳教攻勢。



香港攝理教調查・專頁｜前教友剖白經歷 滲透學生組織 會社成員曝光

新興宗教關注事工總幹事楊子聰，過去十多年一直有關注包括攝理教在內的新興宗教。（盧翊銘攝）

借香港為跳板入內地

新興宗教關注事工總幹事楊子聰，過去十多年一直有關注包括攝理教在內的新興宗教，部份被指是異端邪教。他指有些新興宗教，借香港為跳板進入中國內地，若遇上阻礙就會退回來。

攝理教指「成約」時代，人與神的關係就似新娘和新郎，詩歌亦形容信徒和「主」的關係是「良人」。（盧翊銘攝）

避免年輕人反感 怪異行為後期才出現

根據楊子聰的觀察，攝理教曾經在香港高調行動，但現時已回歸隱秘，成功隱藏身份，不用教會的名義接觸人，以街頭問卷的方法向年輕學生埋手。

「模式上，過往很快就有較激烈的行為，很多膜拜的形式很快就顯現出來，現在這些形式反而淡化了，調節了形式化上的東西，較易令年輕人消化，怪異的行為到了後期才進行。」他說這樣更能避免年輕人一開始對怪異行為反感，便利傳教。

楊子聰指，知識份子、社會經驗的人都有機會成為異端邪教的受害者，呼籲勿怪責及嘲諷受害人。（盧翊銘攝）

思想、行為、情緒操控

異端邪教常被指會對教徒洗腦，楊子聰說，學術界雖無精神操控，但前線接觸發現這些教派善於用單向、封閉式的資訊灌輸概念，「這教派已是臭名遠播，他們會說外界資訊都是抹黑，他們才是末世中的彌賽亞群體，這個救主會被魔鬼攻擊。」

攝理教教主鄭明析，多年來涉及性侵韓國、香港、台灣、中國內地、日本和澳洲等地的女教友，《香港01》接觸到香港教友，部份有拍攝相片「奉獻」給教主。楊子聰說，即使沒有性侵，可疑教派亦會有思想、行為和情緒控制，「這些操控很微妙，教友可能沒被性侵，或財產完全奉獻予教會，但總覺得控制權不在當事人手上，會受到很大壓力，覺得有些事情不可不做。為何信徒要離開？就是因為他們在精神監牢中，希望得到釋放。」

前教徒、香港人葉萱在紀錄片中指控鄭明析性侵。（Netflix影片截圖）

嘲諷成二次傷害

葉萱去年挺身舉報鄭明析，又以真實身份接受Netflix紀錄片訪問，不過紀錄片本月播出後，有人在網上討論區嘲諷受害人，「蠢」、「天真」或指責受害人亦曾為加害者。楊子聰呼籲不要怪責受害者，「網民認為受害者只因太天真，當時和家人關係不好，用一兩件事去簡化事件，這不是探討複雜議題時一個好的根基。」

他認為部份人很想找出為何事件會發生的答案，但變成對人不對事，「但我們見到網民往往針對了人，而非事件本身。很多人即使是知識份子，有不同的社會地位甚至社會經驗的人，都有機會成為異端邪教的受害者。」

楊子聰指，如留意到身邊親友投放大量時間於宗教活動、處事偏激，時常談論末世、迷信的話題，及在教會以外難以建立正常的人際關係，這些都是加入了可疑教派的警號，應多加留意。

香港浸會大學宗教及哲學系前高級講師陳士齊認為，教育界要教學生如何分辨邪教。（資料圖片／羅君豪攝）

籲教育學生 教會活動非強制

曾任教26年的香港浸會大學宗教及哲學系前高級講師陳士齊博士認為，教育界要教學生如何分辨邪教，「有很多中學是教會開辦的，其實有責任要告訴同學，教會活動不會是一種強制的，有任何人向你傳教，要參與公開、自由、願者上釣的活動，不會強迫。要提醒學生，如有人傳教，是用半強迫手法，例如找一班人圍住你，像傳銷一樣，要圍攻你，要求你去參加，就盡快拒絕及求助，找家長及校方，等老師、學校社工及家長可以輔導及『擋子彈』，擋走不合宜的傳教攻勢。」