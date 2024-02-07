新加坡前總理長子吳仁軒失責判賠逾11億　另涉操縱股價案

高庭裁定，吳仁軒醫生在擔任船用燃料供應商Inter-Pacific Petroleum（IPP）的董事期間失責，須賠償這家公司1億4,605萬美元（約11.39億港元），外加利息。



艾迪阿都拉（Aedit Abdullah）法官宣判時指出，吳仁軒身為IPP的董事卻對公司的主要業務貨運貿易一無所知，他也無視「危險訊號」和沒有進一步追問與調查，導致公司蒙受損失。

至於吳仁軒辯稱他一直誠實與合理地執行董事職務，因此無須負起賠償責任，法官說，法庭無法得出吳仁軒「合理行事」的結論。

吳仁軒在2020年被IPP的司法管理人德勤（Deloitte）起訴，指他在擔任IPP董事期間違反職責，並向他追索1.56億美元的損失，外加利息。此案早前在高庭審理，法官於1月24日裁定德勤勝訴，過後審理吳仁軒須支付的訟費金額。

圖為新加坡前總理、榮譽國務資政吳作棟長子吳仁軒2022年Linkedin貼文圖片。（Jin Hian Goh Linkedin）

吳仁軒是榮譽國務資政吳作棟的兒子。他在2011年6月28日至2019年8月12日擔任IPP的董事，訴方索討的1.56億美元是公司於2019年6月和7月的貿易融資款項。IPP於2019年9月被司法管理。

根據訴方，若吳仁軒謹慎並盡責地執行董事職務，就會發現自2017年最後一個季度開始，已有客戶拖欠IPP大量逾期的應收賬款；訴方說，由於吳仁軒的疏忽，沒有阻止IPP向兩家銀行申請貸款，影響了債權人的權益。德勤要求客戶付款時，也發現許多銷售合約是虛假或不存在的。

吳仁軒則辯稱，他在2015年6月轉任IPP的非執行董事，因此沒有參與IPP的日常管理與營運。為了履行有關職責，他必須依靠IPP的管理層；他說，未有任何理由或任何引起他注意的事情，使得他不信任IPP的管理層。

法官：公司董事並非閒職 仍有責任監管公司運作

不過，法官指出，公司董事並非一份閒職或僅是名義上的頭銜，即使無須參與公司的日常運作，董事仍有責任監管公司運作，以維護公司、股東與債權人的利益。何況，在吳仁軒轉任非執行董事後，他仍積極管理公司對外與對內的業務，因此他有責任以謹慎的態度來履行職務。

圖為新加坡第二任總理吳作棟於2003年12月12日在任期間到訪日本東京。（Getty Images）

法官也說，儘管貨運貿易是IPP的主要業務，但他發現吳仁軒對這個業務一無所知。此外，儘管公司運作已亮起各種「危險訊號」，包括公司被拖欠大筆債務，但吳仁軒沒有進一步調查以了解情況。

法官認為，若吳仁軒確實盡責，他會發現IPP所涉及的虛假交易，並且不會讓公司進行某些交易與借款，以致公司蒙受損失。因此法官裁定，吳仁軒必須為IPP在2019年6月至7月的損失負責，賠償金額為1億4,605萬美元外加利息。

訴方原本向吳仁軒索討另一筆1,050萬美元的損失，但法官認為，沒有充分證據顯示這筆損失與吳仁軒的失責行為有關。

2023年9月，也是新絲路集團前主席的吳仁軒和另外3人因涉嫌在2018年操控集團股價，觸犯證券及期貨法令被控上法庭。這宗案件仍在審理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

