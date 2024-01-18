新加坡交通部長易華仁涉貪案　涉向酒店大亨索賽事門票和住宿機票

新加坡交通部長易華仁被指26次向與他有公務關係的酒店大亨王明星索取利益，包括13場國外舞台劇、足球賽事與F1賽事的數十張門票，豪華酒店住宿與商務艙機票，以及使用王明星的私人專機，這些利益價值達38.4萬新加坡元（約224萬港元）。



在易華仁所面對的27項控狀中，其中兩項指他牴觸防止貪污法令。第一項貪污控狀揭露，易華仁涉嫌在2022年12月乘搭王明星的私人專機前往卡塔爾首都多哈，以及由王明星的新加坡賽車公司（Singapore GP）支付他飛回新加坡的商務艙機票費用。在多哈期間，易華仁也被指讓王明星為他下榻的四季酒店買單，一個晚上的開銷為4700多新加坡元（約2.7萬港元）。

第二項貪污控狀則指易華仁向王明星索取2022年新加坡F1賽事的50張門票，總值145,434新加坡元（約85萬港元）。

新加坡前交通部長易華仁（中）2024年1月18日到法院出庭，他否認所有控罪。（THE STRAITS TIMES/Handout via REUTERS）

控狀指易華仁索取這些利益的條件，是協助新加坡賽車公司與旅遊局達成合作協議。王明星所創辦的新加坡賽車公司（Singapore GP，原名Singapore Grand Prix），負責本地F1賽事的管理和運作。

另外，易華仁涉嫌在2015年11月至2022年12月期間，通過Como Holdings或Singapore GP Pte Ltd向王明星索討各種利益，其中包括13場國外舞台劇的門票、5場足球賽事門票以及7場F1賽事的門票。

易華仁被指索取的國外舞台劇門票包括4張《哈利·波特與被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）門票、4張《漢密爾頓》（Hamilton）以及兩張《& Juliet 》門票等。