美斯訪日本｜日媒：精彩動作連連球迷讚嘆　「醫療奇蹟」惹怒中國

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）跟隨國際邁阿密隊訪問日本，2月7日在東京後備上陣對戰神戶勝利船隊。賽後不少日媒讚賞美斯展現連串精彩球技，指其表現令球迷着迷及「大興奮」，也有日媒談到美斯在香港比賽缺陣，然後3天後在日本上陣一事遭稱為「醫療奇蹟」，指此事惹怒不少中國人，爭議還可能會蔓延。



國際邁阿密與神戶勝利船隊在90分鐘比賽踢成0比0，然後12碼分勝負，最終神戶勝利船隊勝出。美斯在下半場上陣，出場30多分鐘。

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雖然國際邁阿密隊未有獲勝，美斯也沒有取得入球，但多間日媒都讚賞美斯的表現，如《東京體育》報道指，美斯上場後的一系列漂亮動作，例如是精彩的傳球和嫻熟的盤球，令日本球迷「大興奮」激動不已，支持者爆發出陣陣歡呼聲。

Sponichi Annex也指雖然美斯沒有進球，但他的精彩表現已讓球迷着迷。

《東京體育》網站也另刊出題為「美斯中途出場讓中國球迷憤怒：『醫療奇蹟』『不要再來中國了！』」的報道，指出美斯在香港比賽缺陣、3天後在東京上陣一事惹怒不少中國網民，稱經過這次在日本參加比賽，圍繞美斯的爭議很可能會進一步蔓延。

美斯在香港表演賽未有上陣，點擊圖輯觀看更多：