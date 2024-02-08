美國最高法院審理特朗普上訴科羅拉多州DQ案　美媒列6大關鍵問題

美國前總統特朗普（Donald Trump）遭科羅拉多州（Colorado）禁止參加當地共和黨總統初選。美國最高法院審理特朗普的上訴，在2月8日預留80分鐘的口頭辯論時間。據美媒指，此案有6大關鍵問題。



科羅拉多州最高法院2023年12月19日裁決，指特朗普參與2021年1月6日的國會騷亂，因此禁止他參加2024年在當地舉行的總統初選。特朗普向最高法院提出上訴，敦促法院推翻科羅拉多州的裁決，並阻止其他州將他排除在初選外。

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）指此案有6大關鍵問題，分別是「叛亂條款」是否適用於特朗普、2021年1月6日發生的事是否叛亂、特朗普是否有參與叛亂、是否須先經美國會通過法案才能取消特朗普初選資格、是否應在現時禁止特朗普參選、憲法第十四修正案是否只適用於內戰。

「叛亂條款」是否適用於特朗普

美國憲法第十四修正案第三條，即「叛亂條款」，禁止在承諾支持和捍衛憲法之後參與「叛亂或暴動」的人士擔任公職。《美國之音》（VOA）2月7日指，特朗普代表律師主張「叛亂條款」不適用於特朗普，因為總統並不是「美國官員」。

美國前總統特朗普（Donald Trump）2024年2月4日稱，如能再次當選總統，將再次對中國徵收關稅，稅率可能超過60%。圖為特朗普1月22日在新布爾罕什州拉科尼亞（Laconia）出席競選活動。（Reuters）

2021年1月6日事件是否叛亂

憲法第十四修正案提到「叛亂或造反」，但對一些法官來說，深入了解這些術語的確切含義可能是「常被規避的有爭議問題」，因為他們害怕被描繪成是在譴責或同情特朗普的支持者。《政治報》2月7日稱，聽取科羅拉多州案證據的初審法院法官得出的結論是，2021年1月6日的事件確實構成叛亂，而上級法院通常高度尊重此類事實調查。

特朗普是否有參與叛亂

特朗普的律師表示，特朗普沒參與叛亂，他從沒參與或指示2021年1月6日在國會發生的任何非法行為。

是否須先經美國會通過法案

憲法沒規定應由誰決定某人是否會因參與反對美國政府的叛亂而被取消擔任公職的資格。特朗普的律師指，有令人信服的理由顯示美國最高法院應要求任何取消資格的行為都應遵循國會規定的程序，不應允許州法院就這點得出自己的結論。

是否應在現時禁止特朗普參選

《政治報》（Politico）2月7日稱，若法官現時不決定特朗普是否被取消再次擔任總統的資格，或會在總統選舉前或之後引發進一步的政治動盪。科羅拉多州共和黨已提出，法院應規定政黨有權根據第一修正案將任何人列為初選候選人，無論這候選人當選後是否有可能被視為沒資格擔任公職。

美國前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月27日在內華達州拉斯維加斯出席競選集會。（Reuters）

第十四修正案是否只適用於內戰

各界對於美國憲法第十四修正案第三條是否只適用於參與內戰的人士，目前仍有爭議。《政治報》（Politico）2月7日指，一些法律學者稱解讀第三條的最佳方式就是將它視為只適用於參與內戰的人士，而將其應用於2021年1月6日的事件，是危險且不明智的。

霍華德大學法律學院（Howard University School of Law）教授艾菲爾（Sherrilyn Ifill）表示，促使特朗普叛亂的威脅和暴力與美國重建時期南方發生的類似襲擊驚人地相似，這是一個不可思議但重要的迹象，顯示第三條對於保護美國仍具有相關性和重要性。

延伸閱讀：對出兵助台灣有保留？ 特朗普斥搶美國半導體工作：早該阻止他們